(VIDEO) PUTINOV VIC NASMEJAO NOVINARE: Kod bivšeg oficira dolazi sin i on ga pita...

Putin je rekao da Rusija želi da osigura svoju bezbednost ne upuštajući se u trku u naoružanju. Istovremeno, istakao je da su vojni troškovi uravnoteženi tako da se zaštiti i bezbednost, ali i ekonomija zemlje.

Putin je precizirao da Rusija troši nešto iznad 46 milijardi dolara na vojne izdatke, navodeći primer SAD, gde taj pokazatelj iznosi oko 700 milijardi dolara.

Ilustrujući ovaj problem, Putin je ispričao vic.

Kod bivšeg oficira dolazi sin, i on pita sina:

"Tu je bio neki bodež, gde je on?"

"Ne grdi me, zamenio sam ga za sat sa dečakom iz susednog dvorišta."

"Pokaži mi sat. Da, dobar je. Ali, ako sutra dođu banditi kod nas, ubiju mene, majku, tvoju braću, a sestru siluju, šta ćeš im reći? ’Dobro veče, moskovsko vreme je 12 sati i 30 minuta‘."

Vic je u sali dočekan smehom.

