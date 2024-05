TRINKIJERI POTPUNO POLUDEO ZBOG PITANJA NOVINARA! Iznervirao se i "ZAGRMEO": Prešao si granicu, nikad više nemoj da to ponoviš!

Trener Žalgirisa, Andrea Trinkijeri, pobesneo je zbog pitanja novinara nakon poraza od Vulvsa.

Žalgiris je u domaćem prvenstvu izgubio rezultatom 97:93, a uprkos tome, ekipi iz Kaunasa nije ugroženo prvo mesto na kraju ligaškog dela takmičenja.

Nekadašnji trener Partizana je burno reagovao kada je na konferenciji za medije posle utakmice jedan novinar upitao da li je razlog poraza to što su njegovi igrači "na odmoru".

"Jesi li ozbiljan? Šta si rekao, da su na odmoru? Igramo utakmice u razmaku od 40 do 72 sata, o kakvom odmoru ti pričaš? Znaš li ti koji je naš učinak u prvenstvu? Izašli smo iz dve utakmice u kojima je razlika bila po 40 poena, sada smo odigrali jednu lošu četvrtinu i odjednom smo na odmoru", počeo je Trinkijeri i nastavio:

"Pošto suiozbiljan, daću ti ozbiljan odgovor. Tvoje pitanje je neprihvatljivo. Igrali smo lošu četvrtinu. Pogledaćemo snimak tog perioda. Uradićemo sve da to popravimo. Da više nikada nisi pokazao takvo nepoštovanje prema mojim igračima, jer ja tvoj posao poštujem. Jeste, igrali smo loše, jedna stvar je da nisi fokusiran, ovo što si ti rekao je nešto skroz drugo. Prešao si granicu".

Nije se zaustavio Italijan.

"Ti si prešao tu granicu. Jer, ako ti kažem da si ti na odmoru, šta bi mi rekao? Šta bi mislio o meni kada bih ti rekao da si ti tu došao sa laptopom, ali si zapravo na odmoru? Da li ti je to uvredljivo? Da li bi prihvatio tako nešto? Veruj mi, nisam ljut zbog utakmice, niti razmišljam o rezultatu. Nemoj da me shvatiš pogrešno, dese se loši dani, loša četvrtina kao što smo je imali mi, odgovoran sam za to. I preuzeću odgovornost. Ali, da kažeš da su moji igrači na odmoru? Ne, nikada više", poručio je ljutito Trinkijeri.

