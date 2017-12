(VIDEO) SVI MISLE DA JE TO SO ZA KUPANJE: Nova droga opasnija od heroina, prodaje se gotovo legalno

O drogi koju u Rusiji nazivaju "so", a u SAD-u "so za kupanje" ili "psihoaktivna so za kupanje" mediji u Americi su pisali kroz seriju senzacionalističkih članaka u kojima su objašnjavali da je "dizajnirana" kako bi se "zaobišle" legalne zabrane.

U SAD-u se nudila preko interneta i u trgovinama sa kućnim potrepštinama, iako je njen glavni sastojak MDPV, odnosno psihoaktivna supstanca mefedron, ilegalan od 2010. godine.

Konzumiranje te supstance izaziva uzbuđenje, halucinacije, psihozu, suicidalne misli i srčani udar. Nova droga može da se proguta, puši ili ušmrkava, ali najjači udar, kao i kod drugih droga, ima ubrizgavanjem iglom u venu. Posebno je zabrinjavajuće jer je "so" opasnija i jeftinija od heroina.

U Rusiji gotovo milion konzumenata "soli" su i žrtve epidemije HIV odnosno AIDS-a. Iako tu drogu uzimaju sve generacije i muškarci, statistike pokazuju da su žene posebno ranjive na nju.

Daily Beast je razgovarao sa pet korisnica "soli" iz grada Irkutska i sve priznale da su zaražene HIV-om i hepatitisom C.

U tom gradu mnoge žene zavisnice od "soli" kruže oko gradske pijace. Kako bi kupile dozu, koja stoji manje od 10 dolara, neke zarađuju prostitucijom ili dilovanjem droge. Zbog raširenog korišćenja te droge, popularna "narodna" uzrečica u Irkutsku postala je rečenica: 'U Sibiru ima soli koliko i snega".

"So" snažno utiče na zdravlje žene, ometa menstrualni ciklus, one prestaju da jedu štp dovodi do dramatičnog gubitka težine. Zavisnici i njihova porodica i prijatelji često ne shvataju koliko je težak njihov problem.

Ovogodišnjih 46 odsto svih novozaraženih HIV-om u Rusiji povezano je sa zloupotrebom droga.

Kurir.rs/Večernji.hr

Foto: Profimedia

Kurir

Autor: Kurir