TRAMP USLOVIO KIMA: Ako bude raketne probe, nema sastanka

"Oko toga ne treba da bude zabune", rekao je Mnučin.

On je tako odgovorio na pitanje vezano za izjavu sekretarke za štampu Bele Kuće Sare Sanders koja je u petak kazala da sastanka neće biti ukoliko

Severna Koreja ne bude pokazala konkretne i proverive akcije.

"Predsednik je jasno stavio do znanja da su uslovi to da ne bude nikakvih nuklearnih proba niti bilo kakvih raketa i to će biti uslovi do sastanka", kazao je Mnučin.

Kim je protekle nedelje pozvao Trampa na sastanak, a šef Bele kuće je na Tviteru objavio da je poziv "rado" prihvatio, što predstavlja preokret bez presedana u odnosima dve zemlje.

Portparolka američkog predsednika Sara Sanders rekla je da će mesto i vreme sastanka dvojice lidera biti naknadno utvrđeni.

