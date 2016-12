(FOTO) FRANCUSKI FAŠISTI NAPALI NA DECU: Iscrtali kukaste krstove na vrtiću Ane Frank!

Francuski zvaničnici navode da su takvi potezi “gnusni“ i obećali su teške kazne za počinioce, javlja RT.

Nacistički simboli ispisani su uz Davidovu zvezdu pored koje je napisano “Juden verboten”, odnosno “Jevreji zabranjeni”, kao i “Sales juifs et Roms”, odnosno “prljavi Jevreji i Romi”.

Navodi se da su ti natpisi ispisani na kapiji i na poštanskom sandučetu vrtića “Ane Frank” u predgrađu Pariza, kao i da “drugi grafiti pozivaju na istrebljenje Jevreja”. Vrtić pohađa preko 100 dece starih između tri i šest godina.

Ana Frank je jevrejska devojčica koju su nacisti ubili u Aušvicu tokom Drugog svetskog rata. Njen dnevnik iz perioda skrivanja u Amsterdamu objavljen je posle rata i od tada je postao jedna od najčitanijih knjiga u istoriji.

‘Filthy Jews’ graffiti at Anne Frank school in #France #antisemitism https://t.co/OgwyGH2JG2 pic.twitter.com/tWHCUbozKs

">December 26, 2016

Francuski mediji navode da su nacistički simboli najverovatnije ispisani na dan Božića, kao i da počinioci još nisu otkriveni.

Na društvenim mrežama objavljene su fotografije sa lica mesta.“

"Probudila sam se i videla ovo na svojoj maloj mirnoj školi u svom lepom mirnom susedstvu. Zaplakala sam"”, napisala je na društvenim mrežama osoba koja je objavila fotografije.

The Israeli defense Minister called on Jews to leave France for his homeland: https://t.co/ddySxF4ifH pic.twitter.com/Rk1U5a9RFc #news #Russia