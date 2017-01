NOSTRADAMUSOVA MRAČNA PREDVIĐANJA ZA 2017. GODINU: Svetski sukob i borba za vodu!

Svet u 2017. čekaju uspon Antihrista i početak trećeg svetskog rata, a možda i atentat na predsednika SAD Donalda Trampa, tvrde tumači francuskog vidovnjaka Mišela de Notr Dama ili Nostradamusa.



„Skriveni bes lažne trube / nateraće Vizantiju da promeni svoje zakone. / Iz Egipta će doći čovek koji želi / da se zakoni povuku, promene novac i standardi“, samo su neki od stihova vidovnjaka u kojima tumači vide novog šefa Bele kuće.



Opravdanje su im sličnosti termina „trumpet“ (truba) i „Trump“ (Tramp), pa veruju da će predsednik SAD reagovati na migrantsku krizu i dovesti do pucanja evra kao valute. Međutim, dok jedni smatraju da će njegov pokušaj da odbrani Izrael dovesti do novog svetskog rata, drugi tvrde da će planetarni sukob izazvati ubistvo američkog predsednika, a da će ga iskoristiti Antihrist, koji će u novoj godini stići do najviših položaja, piše američki Inkvizitr.



Postoje i nešto blaža tumačenja stihova lekara iz 16. veku, pa Kanađanin Aleks Nudelman tvrdi da je vidovnjak najavio da će u 2017. u Ukrajini biti uspostavljen mir, da će Amerika izgubiti status supersile, dok će se Kina uzdići, a dve Koreje spojiti.



- Nostradamus je najavio takozvane vrele ratove, koji će eskalirati zbog globalnog zagrevanja i nedostatka prirodnih resursa, posebno vode. Ipak, najveća pretnja biće teroristički napadi biološkim oružjem - tvrdi Nudelman, ali ne navodi stihove iz kojih je sve to zaključio.



Mnogi svetski mediji setili su se i čuvene bugarske proročice Baba Vange, pa podsećaju da je ona predvidela da će Barak Obama biti poslednji predsednik Amerike. Kako tvrde, to znači da Donald Tramp, uprkos pobedi na izborima, neće preuzeti Belu kuću, već će mu se nešto dogoditi pre 20. januara.



- Svi će verovati u njega, ali on će srušiti zemlju u kojoj će izbiti rat Severa i Juga - navodno je rekla Bugarka za Obamu.



Ipak, s obzirom na to da je predvidela i da će u 2016. Evropa doživeti veliku katastrofu i da će biti pretvorena u pustinju bez ljudi, pitanje je koliko su njena proročanstva precizna.



BABA VANGA

RAT U SAD



Barak Obama će biti poslednji predsednik SAD i neće dopustiti Donaldu Trampu da ga zameni, što će dovesti do rata Severa i Juga i propasti ove supersile.

NOSTRADAMUS



Globalni sukob

Pokušaj Donalda Trampa da odbrani Izrael ili ubistvo 45. američkog predsednika uvešće svet u novi svetski rat



Spajanje dve Koreje

Kim Džong Un je opasan, pa će nova generacija političke elite izvesti državni udar, a Severna i Južna Koreja će se ujediniti. Bivši lider će pobeći u Rusiju.



Pad Amerike

SAD gube snagu da utiču na svetske događaje, a probleme će im praviti sve veća polarizacija unutar zemlje, politička korupcija, jaz između bogatih i siromašnih...



Kriza u Italiji

Zbog velike stope nezaposlenosti i ukupnog spoljnog duga, Italija će postati epicentar ekonomske krize u Evropskoj uniji, a bankarski sistem u zemlji će doživeti kolaps.



Kineski uspon

Kina će izvesti neke veoma hrabre poteze, kojima će izlečiti ekonomsku nestabilnost u svetu i to će imati velike posledice - zemlja će biti na putu da postane supersila.



Mir u Ukrajini

Rusija i Ukrajina potpisaće mir, kojem će se protiviti SAD, ali će ga podržati Nemačka i ostale zemlje Evropske unije.

