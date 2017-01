NAJKRVOLOČNIJI VLADARI U ISTORIJI: Ubijali porodice, trovali ljude i uništavali gradove zbog vlasti

Papa Ivan 12

Pape su u prošlosti često imali veći politički značaj od raznih careva i kraljeva. Pravog imena Oktavijan Spoletski pripada sedmoj generaciji potomaka Karla Velikog, a titulu rimskog patricija nasledio je sa 17 godina. Mladi Oktavijan je nakon godinu dana svetovne vlasti kao patricij, preuzeo i mesto pape. Njegov pontifikat je, prema navodima hroničara Liutpranda Kremonskog (u čiju objektivnost sumnja većina današnjih istoričara) bio obeležen razvratom, korupucijom, skandalima i nasiljem.

#OnThisDay 965: Pope John XII killed by jealous husband in #Rome . Which popes were murdered? https://t.co/FZpBn3P0SG pic.twitter.com/3MQFXNJz17

">May 14, 2016

Liutprand je tvrdio da je Ivan XII praktikovao simoniju, odnosno za novac biskupom proglasio 10-godišnjeg dečaka; da je bludničio sa suprugama uglednih Rimljana, konkubinom svog oca i sa svojom rođakom; da je svog ispovednika Benedikta oslepeo, a podđakona Ivana kastrirao; da je organizovao gozbe na kojima je javno držao zdravicu đavolu; da se kockao, pri čemu je u pomoć dozivao stare rimske bogove; i, na kraju, da je od Lateranske palate napravio bordel.

Ivan IV

Grozni Ivan je 1547. godine proglašen za cara Rusije. Zajedno s tom krunom Ivan IV je trebalo da izabere između 1.000 ćerki iz plemićkih porodica svoju buduću suprugu. Njegov izbor je pao na Anastasiju ćerku Romana, praoca dinastije Romanov. Započeo je svoju vladavinu pozitivno - oformljujući parlament i podstičući modernizaciju zemlje. Odlučujući trenutak ove prvobitno uspešne vladavine na kraju postaje 1564. godina kada je Ivana izdao njegov general, koji prelazi na stranu Poljske i Litanije čije trupe će voditi naredne godine protiv Moskve. Na vest o tome car se napokon slomio pošto je već od ranije njegov porodični život bio potpuna katastrofa zbog koje je jedva bio psihički stabilan - od trovanja njegove majke, smrti obožavane supruge, smrti brata, a 1553. godine car je bio skoro umro od bolesti. Na samrtnoj postelji on tada traži od aristokratskih boljara da polože zakletvu na vernosti njegovom sinu što oni odbijaju očekujući njegov smrt. U očima kasnije oporavljenog Ivana oni su bili krivi za veleizdaju.

Zbog takvog razvoja događaja Ivan IV. 1565. godine napušta Moskvu i objavljuje svoju želju da abdicira, ako mu parlament ne da potpunu diktatorsku vlast. Svi carevi zahtevi na kraju su prihvaćeni, a Ivan je zaočeo s krvoprolićem i čistakama koje se jedino mogu porediti s onim kasnijim Staljinovim. Najveće zabeleženo krvoproliće bilo je masovno ubistvo svih stanovnika Novgoroda. Takođe i likvidacija cele porodice Vladimira od Staritse 1569. godine pošto je ta dinastija trebalo da nasledi Ivanovu u trenutku njenog nestanka. U 7 godina dugom krvoproliću ubijen je takođe i veliki broj boljara s kojima je car imao puno neraščišćenih računa zbog smrti unutar svoje porodice. U svojoj manijakalnosti Ivan je navodno pretukao svoju trudnu snaju i ubio vlastitog sina, u potpunosti zaslužujući nadimak "grozni".

Kraljica Ranavalona s Madagaskara

Kad je njen suprug umro 1828., Ranavalona je bila u svojim 30-im godinama i nije gubila vreme na žaljenje - već ga je usmerila u preuzimanje moći. Odmah nakon smrti se zabarikadirala u palatu. Koristeći se političkim poznanstvima koja je prepredeno razvijala stekla je potporu vojske, društvenih vođa kao i sudija koji su je videli kao tradicionalistkinju i odličnog vođu. Izdajući proglas da je njen suprug uvek želeo da ona bude kraljica, Ranavalona je brzo naredila ubistva svih drugih žena rivalki, ali i suprugovog visoko obrazovanog rođaka, male dece svog supruga i drugih. Metode? Osim bodeža, neke je vezala, davila i izgladnjivala - sveteći im se za sve što je Radam nekada napravio njenoj porodici.

#Top5 Worst leaders:



#3



Ranavalona I of Madagascar caused the death of 10 000 workers who built a road for her buffalo hunt #Mainswitch pic.twitter.com/rPiEazAfX2