NIKADA SE NISAM OSEĆAO USAMLJENO: Nestao pre 5 godina, pronašli ga kako luta na DRUGOM KONTINENTU!

Ovaj čovek koji danas ima 39 godina, bio je u teškom psihičkom i fizičkom stanju kada ga je policija pronašla kako besciljno luta duž jednog autoputa u Brazilu.

Kod sebe nije imao nikakva dokumenta, ali je uspeo da na engleskom kaže da je iz Kanade.

Njegov brat Stefan smatra da je Anton najverovatnije hodao i stopirao duž cele SAD i onda kroz Južnu Ameriku.

“Znam da sam srećan što sam živ i što sam našao nekoga ko me je saslušao”, rekao je Anton za BBC Brazil.

Iako ni sam ne zna kako je prešao tako dugačak put, njegova porodica je srećna, budući da je on i ranije bio lečen od šizofrenije.

Canadian man who disappeared in 2012 is found in #Brazil #AntonPilipa #Vancouver https://t.co/75kpye74Rn pic.twitter.com/pOy41Jf0Fg