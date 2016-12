NOV OGAVNI SNIMAK ISLAMSKE DRŽAVE: Džihadisti spalili žive dvojicu turskih vojnika

Snimak traje 19 minuta i objavljen je pošto je Ankara objavila da će se boriti protiv terorizma u Siriji - što je bio odgovor na pogibiju 16 turskih vojnika u sukobima.

Turski vojnici dovedeni su u kavezu, pa su izvučeni, svezani i zapaljeni (Foto: Printscreen YouTube)

Snimak počinje prizorima bombardovanja, ranjene i mrtve dece i razaranja, koji traju desetak minuta. Zatim se vide dva dva muškarca u uniformama koja su izvučena iz kaveza, a potom vezana.

Ubica je, govoreći na turskom, uputio kritike turskom predsedniku Redžepu Tajipu Erdoganu i pozvao na razaranja u Turskoj. Zatim je pritiskom na dugme aktivirao vatru, koja se polako širila do zarobljenika, a zatim ih zahvatala malo po malo dok nisu živi izgoreli. Snimak je suviše brutalan za emitovanje.

One of the killed soldiers seems to be Sefter Tas, a Kurd from Igdir which was captured 1 year ago. ISIS might still have a turkish captive pic.twitter.com/nlYcgkDwV1