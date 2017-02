FRANCUSKI PREDSEDNICI I NJIHOVE LJUBAVNICE: Seks, prevare i skandali u Jelisejskoj palati

Na stranu dvorovi francuskih kraljeva, danas više ništa što se događa iza zidova Jelisejske palate ne može da ostane tajna.

Na primer, Fransoa Miteran, veoma poštovan u francuskom narodu, dugo je krio da ima dve porodice i da mu ljubavnica sa kćerkom živi pored same Jelisejske palate.

Što se Sarkozija tiče, on se proslavio 2002. godine u jeku talačke krize u Parizu, kada je ludi programer uzeo kao taoce decu u jednom obdaništu. On je tada lično, kao ministar policije, vodio pregovore sa teroristom, a čak je sebe nudio u zamenu za decu. Međutim, ta slavna epizoda iz njegovog života je brzo zaboravljena. U senku su je bacili seks-skandali i korupcionaške afere.

Kao pravi sin Palija Sarkozija, koji je u svojim memoarima pisao kako je "skakao sa žene na ženu", ne razmatrajući da li se radi o dadiljama ili sekretaricama, Nikola Sarkozi je lepšem polu posvećivao posebnu pažnju. Svojoj prvoj supruzi Mari Dominik Kulioli je bio veran dok su mu bile potrebne njene korzikanske veze da postane gradonačelnik grada Nejia na Seni. Ubrzo mu je dosadila jednoličnost i pažnju je skrenuo na ženinu najbolju drugaricu Sesiliju Atijas, koja je u to vreme takođe bila udata. Prvo su se krili neko vreme, a zatim su otvoreno počeli da izlaze. Zbog bolesti Mari Dominik, Sarkozi je ostao sa njom u braku do 2007. godine, kada je napokon mogao da ozakoni svoju vezu sa Sesilijom.

Međutim, da je ljubav najlepša samo dok je zabranjena govori i to da su njegove oči odmah počele da se zaustavljaju na drugim ženama. Pripisivali su mu vezu sa suprugom jednog od ministara dok je još bio šef Ministarstva unutrašnjih poslova, kao i vezu i sa ćerkom Žaka Širaka — Klod. Jedno vreme je francuskog predsednika zvao „tata“, iako je bio zvanično oženjen. Pokušao je čak da zavede i Olandovu, u to vreme voljenu, Valeri Trirveler. Tabloidi su pisali da je bio odbijen pa je uzviknuo: „Šta ona misli ko je!?“ Kada je sve to dosadilo madam Sarkozi, ona je spakovala kofere i otišla kod svog ljubavnika.

Ni Nikola nije dugo ostao sam u Jelisejskoj palati. Ubrzo je sreo pevačicu i manekenku Karlu Bruni, koja se u početku svoje karijere proslavila obnaženim fotografijama, i brže-bolje se oženio. Smatra se da je upravo ona bila ta koja je uvela paparace u Jelisejsku palatu. Ponašala se po principu „nemam šta da krijem“, što baš i nije išlo u korist francuskom predsedniku i što se osetilo na njegovom rejtingu.

2 février 2008 Mariage du Président Nicolas Sarkozy et de Carla Bruni

February 2, 2017

Tako je britanski tabloid „Dejli mejl“ 2009. godine objavio da je političar unajmio poznanicu svoje supruge, instruktorku za seks Žuli Imperijal, radi poboljšanja svojih seksualnih mogućnosti. Ona je, navodno, izradila čitav program vežbi za istezanje i jogu.

Francuska javnost bi oprostila Sarkoziju sve seks-skandale, čak je tu mogao da dobije i koji procenat više, ali nije mogla da pređe preko korupcije. Procurile su informacije da je lično uzimao novac od vlasnice „Loreala“ Lilijan Betankur, zbog čega je 2014. godine bio i uhapšen, a ruka mu nije zadrhtala ni kada je uzimao 50 miliona evra za kampanju od „diktatora“ Muamer el Gadafija. E to Francuzi ne praštaju.

Oland i njegova avantura

Nikolu Sarkozija je u Jelisejskoj palati zamenio Fransoa Oland, koji voli skupe restorane i žene. On će ostati upamćen kao najnepopularniji predsednik u istoriji Francuske. Ne samo da je uništio svoju dalju političku karijeru, već i reputaciju čitave Socijalističke partije.

Uvek drugi pored svoje nevenčane supruge Segolen Roajal, njegov ego je strašno trpeo. Ona je bila ta koja je bila vođa, miljenica predsednika Fransoa Miterana, prva žena kandidat za predsednika Francuske. Međutim, nakon njenog poraza od Nikole Sarkozija 2007. godine, bio je njegov red da okuša sreću u borbi za Jelisejsku palatu. Čim je pobedio, osetivši da je došlo vreme da izađe iz senke svoje jake supruge, on otvoreno počinje da se viđa sa novinarkom Valeri Trirveler, koja je u to vreme bila udata i imala troje dece. Segolen ga je isterala iz kuće, a on je Valeri uveo u Jelisejsku palatu kao prvu damu.

François Hollande ne paiera plus le loyer de Valérie Trierweiler

December 30, 2016

Ni ova ljubav nije dugo trajala. Umorivši se od intriga bivše i trenutne nevenčane žene, predsednik je odlučio da nađe oduška sa strane. Svet su obišle fotografije Fransoa Olanda kako na motociklu ide u zagrljaj novoj ljubavnici glumici Žuli Gaje. Toliko je bila jaka strast da je prenebregao svoju bezbednost i samo se sa jednim telohraniteljem vozio gradom.

Nakon ovog skandala, Valeri je pokupila stvari i napustila Jelisejsku palatu. Kao osvetu uskoro je napisala knjigu „Hvala za taj trenutak“ u kojoj je razobličila legende o Olandu i time mu oborila i tako nizak rejting. Ona je pokušala čak i da se ubije progutavši pilule za spavanje, ali su uspeli da je spasu.

Fransoa Oland broji poslednje dane u Jelisejskoj palati, gde sada živi sa Žuli Gaje, a kome ide na motoru u poznim noćnim satima, ne zna se. U svakom slučaju, on je predsednik koji apsolutno ni po čemu neće ostati upamćen u narodu kada je politika u pitanju.

Julie Gayet soutient François Hollande dans la tour­mente

December 9, 2016

Nakon dva predsednika, koja će ostati u pamćenju Francuza po svojim skandalima sa ženama i ni po čemu drugom, dolazi seks-simbol zemlje Emanuel Makron, 39-godišnji kandidat koji formira novi pokret centra „Napred“.

Međutim, on ima drugačiju ljubavnu priču od svojih prethodnika. Kandidat za predsednika se zaljubio u Bridžit sa 15 godina — ona mu je bila nastavnica francuskog jezika. To je bila zabranjena ljubav, jer je ona bila udata i 24 godine starija od njega. Međutim, Emanuel je bio uporan i 14 godina kasnije ubedio je Bridžit da sve ostavi i uda se za njega. U to vreme ona je imala 53 godine. Ova priča se vrlo dobro koristi u propagandne svrhe, jer su Francuzi veoma stara nacija i ljubav mladića prema starijoj dami dobro prolazi kod birača.

'So who is Brigitte Trogneux?



In short, she is the 56-year-old wife of Emmanuel Macron. They've been married sinc…

February 14, 2017

Sa druge strane, postoje i „zli jezici“ koji kažu da je brak samo paravan. Francuski poslanik Nikola Duik nazvao je Makrona gejem i izjavio je da ga gura „veoma bogati gej-lobi“. Mediji spekulišu da je njegov ljubavnik predsednik „Radio Fransa“ Matje Gale.

Nije sporno da Makron ima jaku medijsku podršku, bilo zahvaljujući „gej lobiju“ ili nekom drugom. Prema poslednjim anketama, on bi u drugom krugu mogao da pobedi kandidatkinju Nacionalnog fronta Marin le Pen sa 66 naspram 34 odsto glasova birača. Ankete su jedno, a rezultat može da bude sasvim drugačiji.

Seks-skandali su više bili u centru pažnje Francuske, pa i svetske javnosti, nego stvarni problemi naroda. U trenutku kada se Francuska suočila sa najvećom krizom u poslednjih nekoliko decenija, javnost je bila zamajavana različitim pričicama iz kuloara Jelisejske palate. Šta će se dalje dešavati nakon izbora novog predsednika, ostaje da se vidi. Ali ni novi potencijalni predsednik Francuske nije predstavio ništa novo — sve je već viđeno.

(Sputnjik Srbija)

