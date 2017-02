PUŠKOV: Flinova ostavka je pravi SKANDAL

Optužbe da je vodio neovlašćene razgovore sa ruskim ambasadorom su potpuno neutemeljene, jer na taj način nije prekršio nijedan zakon ili nijedno pravilo. Rusija ne potvrđuje da su njih dvojica razgovarali o sankcijama, ali čak i da je to tako, to nije nikakav kriminal, ne radi se o odavanju podataka pod oznakom 'državna tajna' ili sličnim stvarima", rekao je Puškov.

"Taj razgovor je, međutim, iskorišćen u medijskoj kampanji protiv njega, i naravno, na to je uticala činjenica da je Trampova administracija podeljena kada je reč o odnosima sa Rusijom", rekao je Puškov.

Puškov smatra da je Flinov odlazak veliki gubitak za Trampovu administraciju.

"Trebalo bi podsetiti javnost da ga je Tramp imenovao bez ikakvog oklevanja. Flin je za njega bio 'prirodan izbor'. Flin je poznat kao dosledni kritičar Obamine bliskoistočne politike, između ostalog, on je optužio Obamu za velike uspehe DAEŠ-a u tom regionu. I ne bih rekao da je on 'proruski političar'. Flin je pre svega 'antidžihadista', koji smatra da je neophodno sarađivati sa Moskvom zarad pobede nad terorizmom. Ali, kao što vidimo, mediji, koji su ranije napravili hajku protiv Trampa, napali su i Flina, pa je on bio primoran da podnese ostavku", zaključio je Puškov.

Autor: Tanjug