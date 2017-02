SAVRŠENI RUSKI SISTEM ZA SLUČAJ NUKLEARNOG NAPADA SAD: Uzvratio bi čak i kad ne bilo preživelih!

Ranije je Blumberg objavio da američke obaveštajne službe i Pentagon rade na tajnim izveštajima o mogućnostima Rusije i Kine da prežive nuklearni udar.

Istraživanje, koje je naručio američki Kongres još dok je Barak Obama bio na čelu te zemlje, treba da pokaže sposobnosti ruskog ili kineskog rukovodstva da preživi, kontroliše i upravlja državnim procesima u slučaju nuklearnog napada na njihove zemlje.

Amerikanci proučavaju kapacitete te dve nuklearne sile, uključujući "mesto i opis nadzemnih i podzemnih komunikacija, koje su od izuzetnog političkog i vojnog značaja", kao i lokacije objekata, odakle lideri tih zemalja mogu da obavljaju svoje funkcije za vreme nuklearne krize i borbenih dejstava.

U Moskvi to istraživanje različito doživljavaju, jedni kao provokaciju, a drugi kao deo "antitrampovske informacione kampanje", ali svi se slažu da bi u slučaju nuklearnog napada „garantovano usledila odmazda Moskve“.

Ruski vojni eksperti podsećaju da je još početkom sedamdesetih godina prošlog veka, u jeku Hladnog rata, kada se "nad Sovjetskim Savezom nadvila američka pretnja", stvoren "osvetnički" sistem "Perimetar", koji bi direktno izdao komandu za lansiranje rakete prema zadatom programu, čak i u slučaju da izgine čitavo najviše rukovodstvo zemlje.

"Sistem "Perimetar" je nevidljiv. On je sada u stend baj režimu ili drugačije rečeno, on sada drema, ali u svakom trenutku može da se probudi i pređe na borbeni režim, čim dobije signal od sistema za upozoravanje na raketne napade. A posle toga povratka nema — kreće nuklearni napad na one koji su nas napali", kaže za Sputnjik vojni ekspert, pukovnik Mihail Timošenko.

"Perimetar", kojeg na Zapadu zovu "Mrtva ruka", namenjen je za automatsko upravljanje masovnim nuklearnim udarom i predstavlja alternativni sistem komandovanja nuklearnim snagama zemlje. Osnovni sistem upravljanja strategijskim raketama se zove "Kazbek", poznat zahvaljujući kompleksu "Čeget" ili "atomskom koferčetu". Devedesetih godina prošlog veka "Perimetar" je bio skinut sa borbenog dežurstva, ali je dolaskom Putina na čelo zemlje ponovo vraćen.

"Imali smo takve pametnjakoviće na čelu države, koji su ga skinuli sa borbenog dežurstva još, ako me sećanje ne vara, 1992. godine. Iskreno govoreći, treba biti lud da na taj način normalizuješ odnose sa SAD i to u trenutku kada protivnik stavi oklope i preti "sekirom". Ali takva je bila ruska politika početkom devedesetih. Međutim, početkom dvehiljaditih "Perimetar" je vraćen na borbeno dežurstvo, jer smo shvatili da sa onima koji nisu naoružani niko neće razgovarati, niti praviti kompromise, nego će ih samo koristiti za svoje interese“, dodao je Timošenko.

Ekspert ističe da je sistem "Perimetar" garantovana nuklearna odmazda, ali i da ima zadatak odvraćanja, čime osigurava zaštitu zemlje.

""Perimetar" je u nekom smislu i psihološko oružje, jer ima zadatak odvraćanja od eventualne agresije, čije bi posledice bile nesagledive“, dodao je ekspert.

Tokom osamdesetih godina SAD su smatrale da je SSSR najotpornija država na nuklearne napade i tražili su mu slabosti. Sovjetska obaveštajna služba je, prema priči ruskih eksperata, za to doznala, pa su ubrzano počela da se grade nova skloništa za rukovodstvo zemlje i narod. Nastao je sistem bunkera "Grot" za političko i vojno rukovodstvo zemlje.

O mnogim tajnim bunkerima i gradovima se ne zna ništa, ako se izuzmu oni sa kojih je skinut pečat državne tajne.U savremenoj Rusiji je usavršavanje sovjetskih sistema zaštite od nuklearnih napada započeto još za vreme predsednika Borisa Jeljcina, a nastavljeno je u Putinovo doba.Ipak, ruski eksperti ističu da je u ovom trenutku bezbednost rukovodstva Rusije u potpunosti osigurana — postoje protivraketna kosmička odbrana i sistem za rano otkrivanje raketnog napada, koji čak pokriva i zonu iza horizonta.

