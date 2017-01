TRAMP NAPAO TERMINATORA: Tviter rat predsednika sa ŠVARCENEGEROM!

VAŠINGTON - Novoizabrani američki predsednik Donald Tramp rešio je da se osveti slavnom glumcu i bivšem guverneru Kalifornije Arnoldu Švarcenegeru, pa ga je napao na Tviteru.



On ga je kritikovao zbog rejtinga u rijaliti emisiji „Šegrt“, gde je Terminator na mestu voditelja zamenio upravo novog šefa Bele kuće.



Filmska zvezda



- Vau, rejtinzi su stigli i Arnold Švarceneger je „pokopan“ (ili uništen) u poređenju sa rejting mašinom - Donaldom Dž. Trampom. Toliko o tome što je neko filmska zvezda - a to je prva sezona u poređenju sa 14. Ali koga briga, on je podržao Kejsika i Hilari - napisao je Tramp na Tviteru.



Iz ovih tvitova jasno je da Tramp, koji je i dalje izvršni producent emisije, iako je svoje mesto voditelja „Šegrta“ prepustio bodi-bilderu, nije mu oprostio to što nije bio uz njega u kampanji. Švarceneger je podržao Džona Kejsika na unutarstranačkim izborima Republikanske partije, a onda je izjavio da prvi put neće glasati za republikanskog kandidata od doseljenja u SAD iz Austrije, jer se ne slaže sa Trampovim izjavama i stavovima o migrantima i ženama.



Međutim, nakon pobede Trampa, Arnold Švarceneger je svima koji protestuju protiv njega poručio da prestanu da kukaju i da se pomire sa porazom.

- Želim ti sreću i nadam se da ćeš raditi za sve Amerikance isto tako agresivno kako si radio za rejting. Ne postoji ništa važnije od rada za narod - odgovorio je Arnold Trampu na Tviteru.



Međutim, nije se tu zadržao, poručio mu je i da prouči jedan govor američkog predsednika Abrahama Linkolna:

- Mi nismo neprijatelji, već prijatelji. Ne smemo da budemo neprijatelji. Iako je strast zategnuta, ne sme da slomi naše veze.



Inače, Terminator je na mestu voditelja „Šegrta“ u prvoj epizodi privukao 4,9 miliona gledalaca, dok je Tramp pre dve godine imao 6,5 miliona.



Sad i zvanično predsednik



Američki kongres potvrdio je glasove Elektorskog kolegijuma, čime je Tramp i zvanično postao predsednik Sjedinjenih Američkih Država.



Kongres je takođe potvrdio izbor Majka Pensa za potpredsednika SAD. Tokom brojanja glasova na zajedničkoj sednici oba doma Kongresa, demokrate su iznele mnoštvo primedbi, ali one nisu prihvaćene.



Obaveštajci

PUTIN NAREDIO HAKOVANJE



Nakon sastanka sa Donaldom Trampom, američki obaveštajni zvaničnici objavili su novi izveštaj, u kojem se navodi da je ruski predsednik Vladimir Putin izdao naređenje da se utiče na predsedničke izbore u SAD 2016. Međutim, Tramp je optužio Demokratsku partiju da je sama dozvolila hakerski napad.

Peking

KINA SPREMA OSVETU



Kina je spremna da se osveti ukoliko novoizabrani američki predsednik Donald Tramp uvede kaznene mere protiv kineske robe i pokrene trgovinski rat između dve najveće svetske ekonomije, javlja Blumberg. Peking razmatra različite opcije kao što su uvođenje novih poreza ili pokretanje antimonopolskih procesa protiv poznatih američkih kompanija ili onih koje imaju velike poslovne aktivnosti u Kini.

Autor: E.K.,Foto: AP