TRAMPOV PORTPAROL: Nema nikakvih dokaza da su ruski hakeri uticali na izbore!

"Ne postoji nijedan dokaz da su uticali na izbore", rekao je Spajser za Foks Njuz.

On je za Si-En-En istakao da će novoizabrani predsednik SAD Donald Tramp imati uvid u izveštaj obaveštajnih službi kada on bude završen kasnije ove nedelje, preneo je Rojters. Spajser je juče ocenio da je Bela kuća možda prekomerno kaznila Rusiju kada je naredila proterivanje 35 ruskih diplomata zbog sumnje da su ruski špijuni.

U intervjuu za Ej-Bi-Si, Spajser je rekao da će Tramp imati brifing sa američkim obaveštajnim službama nakon što je odlazeći predsednik SAD Barak Obama uveo sankcije Rusiji, prenosi Rojters.

No proof Russian hacking influenced U.S. election: Trump spokesman https://t.co/eQf9Lafqeo — Reuters Top News (@Reuters)

">January 2, 2017

"Vidite kako je 35 osoba izbačeno, a dva mesta zatvorena. Pitanje je da li je to prororcionalna reakcija? Možda jeste, možda nije, ali to je nešto o čemu morate da razmišljate", rekao je on.

Kako navodi Rojters, Tramp će imati brifing sa obaveštajnim službama sledeće nedelje, nakon što se vrati u Njujork. Obama je proterao 35 ruskih diplomata zbog sumnje da su ruski špijuni i uveo sankcije dvema ruskim obaveštajnim agencijama prošle nedelje zbog navodne umešanosti Kremlja u

