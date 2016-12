TRAMPOV TIM: Mi smo prava meta Obaminih sankcija

Savetnica novoizabranog predsednika Kelijan Konvej rekla je za CNN da čak i oni koji su naklonjeni Obami misle da je delimičan razlog zbog kojih je uveo sankcije Rusiji bio da veže ruke Trampu.

Odluka Obame da uvede sankcije pri kraju svog mandata je "izvanredna", ocenio je bvši gradonačelnik Njujorka Rudolf Đulijani i istakao da "nikad nije video da se jedan predsednik trudi da izazove više problema budućem predsedniku".

Na pitanje da li je Obama pokušao da potkopa Trampa nizom sankcija, Đulijani je rekao "naravno da jeste" istakavši da je Obamin potez usledio posle 18 meseci, a mogao je isto da postupi pre 10 meseci.

Putin congratulates Trump, not Obama, in New Year greetings statement: https://t.co/KFTFGogvJG pic.twitter.com/ysKTPqIvP0 — CNN (@CNN)

">December 31, 2016

"Beznačajne male akcije poput ove ne znače mnogo. Bilo bi skoro izrugivanje reći da je ovo premalo i prekasno. Trebalo je to uraditi pre 10, 11, 12 meseci. Ukoliko je to istina, odgovor bi trebalo da bude mnogo jači", rekao je Đulijani u petak za Foks njuz.

Đulijani, koji radi za vlade u inostranstvu kao konsultant za bezbednost, rekao je da bi Tramp napravio grešku ako bi prećutno verovao bilo kojem obaveštajnom podatku iz perioda aktuelne američke administracije.

On je Trampa pozvao da okupi svoje ljude kako bi razmotrili te podatke.

Putin refused to sink to Obama's level which makes Obama look even weaker. pic.twitter.com/g32VqJohtp — Jack Murphy (@WeNeedTrump)

">December 31, 2016

"Nema sumnje da su obaveštajni podaci koje je predsednik Obama dobijao ili nekompetentni ili politizovani ", ocenio je Đulijani.

On je pozvao Trampa da kada postane predsednik okupi sopstvene ljude u obaveštajnim službama da naprave svoje izveštaje.

V. Putin statement on Obama's Russian Sanctions & the expulsion of Russian Diplomats from US. Sorry, Obama NO WW3pic.twitter.com/fDL4tOqGnx — Νia☆КГБ Ηαcκεr☆ (@nia4_trump)

">December 30, 2016

Sjedinjene Američke Državesu su nedavno, kao odgovor na navodno mešanje Rusije u predsedničke izbore u SAD, uvele niz oštrih sankcija Moskvi koje uključuju proterivanje 35 ruskih diplomata i zatvaranje dva objekta.

Obama je rekao da su sankcije odgovor na, kako tvrdi, "agresivno uznemiravanje američkih zvaničnika koje sprovodi Kremlj i sajberoperacije čija su meta bili američki izbori".

