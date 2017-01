(VIDEO) CNN ŠOKIRAO AMERIKU I SVET: Objavili scenario atentata na Trampa na sutrašnjoj inauguraciji!

Reporter Brajan Tod razmotrio je scenario atentata ne samo na izabranog predsednika, već i na potpredsednika i vodeća lica kongresa.

Prema ustavu SAD, navodi Si-En-En, ako su predsednik i potpredsednik ubijeni ili nesposobni da izvršavaju svoju dužnost, zamenjuju ih predsednik Gornjeg doma Kongresa, a za njim sledi privremeni predsednik Senata.

Ako se i njima nešto desi, obaveze predsednika ispunjavaju ministri, počevši od državnog sekretara.

U slučaju sa inauguracijom 20. januara situacija je još komplikovanija. Do podne ministri Baraka Obame će već predati dužnosti — uključujući državnog sekretara Džona Kerija.

Međutim, Senat još uvek nije odobrio kandidaturu Reksa Tilersona na tu funkciju.Zato će do podne 20. januara obavezu državnog sekretara privremeno preuzeti zamenik državnog sekretara za politička pitanja Tom Šenon, predstavnik Obamine administracije.

Osim toga, za slučaj i uopšte katastrofalne događaje u SAD biraju se tzv. dežurni naslednik — kao po pravilu, to je jedan od ministara. On ne prisustvuje inauguraciji i nalazi se pod obezbeđenjem u udaljenim mestima, njegovo ime se ne objavljuje. Taj dežurni naslednik takođe neće biti iz Trampovog tima — senat još nikada iz njegovog tima nije utvrdio. On će biti neko iz administracije Obame, saopštava Si-En-En.

„Na inauguraciji postoje dve linije nasledstva: jedna — administarcija Baraka Obame koja se još uvek nalazi u vlasti, a druga se još uvek nije pojavila, dok Donald Tramp ne preuzme dužnost i Senat ga ne odobri“, izjavio je u komentaru televiziji politikolog Džon Fortje.

