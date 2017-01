(VIDEO) CRVENA UZBUNA U BRITANIJI: Hiljade ljudi beže pred jezivim poplavama!

Extra police and military personnel drafted in to aid evacuation efforts https://t.co/v9QuyrpnPa pic.twitter.com/VT1KJvssVF — CommSmart Global (@PosiQR)

">January 13, 2017

Nevreme, praćeno obilnom kišom, jakim vetrom i snežnim padavinama, pogodio je noćas istočne delove Engleske, zbog čega su otkazani letovi, zatvorene škole, a saobraćaj je poremećen, navodi Rojters.

#News "This is a tidal event" says EnvAgency in #Jaywick in #Essex, where 2,500 people are being evacuated #AOP https://t.co/lC9FDRI49m — Sky News (@skynews247)

">January 13, 2017

Širom Britanije objavljeno je oko 100 upozorenja od poplava, od kojih 11 na najvišem nivou, što bi značilo da su ljudski životi ugroženi.

U nekim mestima ljudi postavljaju vreće s peskom da zaustave bes prirode.

Sand bags being prepared in Great Yarmouth as the evacuation of 5,000 properties begins. Follow our flooding latest https://t.co/KiHbq6geNA pic.twitter.com/AVZaNppnQL — BBC Look East (@BBCLookEast)

">January 13, 2017

U severnim i istočnim delovima Engleske i dalje besni nevreme, a u zapadnim se očekuje sneg.

Mediji navode da su upozorenja na oluju izdata u Engleskoj, Škotskoj, Velsu i Severnoj Irskoj.

