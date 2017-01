(VIDEO) KAD OPLJAČKAJU MILIJARDERE: Iz dvorca poznate porodice ukrali 400 hiljada evra!

„Nepoznate osobe su upale u veliki dvorac i uzele mnogo dragocenosti“, saopštio je radio.

Prema podacima radija, u trenutku pljačke u dvorcu se nisu nalazili članovi porodice. Policiju je pozvala posluga.

Šteta se procenjuje na 200 do 400 hiljada evra.

