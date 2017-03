(VIDEO) MIP TURSKE NAPAO EU: Nama prigovarate, a sami poštujete ljudska prava kako vam se hoće

Turkey says EU exercising democracy selectively, wrong to stand by Netherlands https://t.co/D4umYLBybo

">March 14, 2017

U saopštenju turskog Ministarstva spoljnih poslova navodi se Evropska unija zalaže za demokratske vrednosti i osnovna ljudska prava i slobode selektivno i da njen poziv na smirivanje nema važnost za Ankaru.

Turkey PM says Dutch ambassador will not be allowed to return to Turkey as tensions escalate. https://t.co/QDZdmq00Q3 pic.twitter.com/nflgH5KkpF