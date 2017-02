(VIDEO) NAPETO U SIRIJI: Turska vojska napreduje, opozicija traži pregovore

Predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan izjavio je danas da su turski vojnici stigli do centra grada Al-Baba i predvideo skoro zaposedanje tog donedavnog uporišta Islamske države na severu Sirije.

Dok se vode borbe, glavnina sirijske opozicije je saopštila sastav svoje delegacije koja treba da pregovara o miru sa režimom, na sastancima koji pod okriljem UN počinju 20. februara u Ženevi.

"Al-Bab je opkoljen sa svih strana (...) Naše snage su ušle u centar" sa sirijskim pobunjenicima, i zauzimanje čitavog gradu je "pitanje vremena", izjavio je turski predsednik. Borci Islamske drave su "počeli potpuno povlačenje iz Al-Baba", rekao je šef turske države novinarima u Istanbulu.Turska i njeni saveznici pobunjenici već dva meseca vode ofanzivu na taj gradu sa 100.000 stanovnika koji je u blizini granice s Turskom. Al-Bab je u ruke Islamske države pao 2014. godine.Ishod te bitke je važan pred dva sastanka u Astani, 15. i 16. februara, a zatim i u Ženevi 20. februara.

"Pripremamo novi kontakt vlade i oružane opozicije i pokušačemo da uključujimo i druge grupe. Nadam se pomoći Jordana", izjavio je u nedelju ministar inostranih poslova Rusije Sergej Lavrov.

"Mi ne pokušavamo da zamenimo napore UN (...) Procesom u Astani da nameravamo da pripremimo pregovore pod okriljem UN", dodao je Lavrov.Sirijske vlade i naoružane grupe ponovo su pozvani u sredu i četvrtak u Astani, gde je prvi sastanak pod pokroviteljstvom Rusije, Turske i Irana ržan u januaru s ciljem da se konsoliduje primirje.

Glavna komponenta sirijske opozicije predstavila je 21 člana svoje delegacije za mirovne pregovore u Ženevi, ali su druge opozicione grupe to odbile.Glavni pregovarač će biti advokat Mohamad Sabra, blizak Turskoj, šef stranke Al-Džumuharija (Republika), formirane u Istanbulu 2014. godine. On će tako zameniti Muhameda Aluša, predstavnika moćne pobunjeničke grupe u oblasti Damaska, Jaiš al-Islam (Vojska islama). Odsustvo Aluša će biti upadljivo jer je on predvodio delegaciju u januaru u pregovorima u Astani. Ipak njegova grupa će imati predstavnike u delegaciji u Ženevi.

(Beta AFP)

