(VIDEO) SAVET BEZBEDNOSTI UN: Zapad i Ukrajina blokirali osudu napada na rusku ambasadu u Damasku

To je za Tas rekao neimenovani izvor u sedištu UN.

"Saopštenje su blokirali SAD, Velika Britanija i Ukrajina", naveo je taj izvor.

pic.twitter.com/1YkHDTkEhohttps://t.co/hnWhdnRp96 …

UN SECURITY COUNCIL has blocked statement condemning shelling of Russian Embassy in Syria https://t.co/6264GOLtjS