(VIDEO) TRAŽE OD TRAMPA RAZMENU: Talibani objavili video otetog Amerikanca i Australijanca u suzama

Australian teacher one of the hostages in a recently released Taliban video https://t.co/raNXZwt7Rr

">January 12, 2017

Navodno je snimak načinjen 1. januara, a novoizabranog predsednika Donalda Trampa oteti pozivaju da ponudi razmenu zarobljenika kako bi bili oslobođeni.

U pitanju su Amerikanac Kevin King (sa bradom) i Australijanac Timoti Viks, profesori američkog univerziteta u Kabulu.

Ovo je prvi put da se za njih nešto čulo od otmice, avgusta prošle godine, dodaje AP.

The Afghan Taliban has released a video purportedly showing two hostages begging Trump to help secure their freedom https://t.co/U1oDymILol pic.twitter.com/z04L4Vd92T