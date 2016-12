STRAHUJE ZA SOPSTVENI ŽIVOT: Prva žena pilot iz Avganistana zatražila azil u SAD

Rojters prenosi da je avganistansko Ministarstvo odbrane potvrdilo da je Nilufar Ramani (25) zatražila azil nakon što je "Volstrit džornal" citirao njene reči da se "plaši da joj je život ugrožen ako se vrati kući".

Ramani, koja je i dobitnica nagrade "Žena hrabrost" koju dodeljuje američka Vlada, postala je simbol napora da se unapredi položaj žena u Avganistanu, više od decenije kako je pao talibanski režim.

U izjavi povodom dodele nagrade "Žena hrabrost" ona je kazala da su ona i njena porodica izloženi direktnim pretnjama Talibana, ali i rođaka koji su primoravali njenu porodicu da napusti kuću nekoliko puta.

Portparol Ministarstva Muhamed Radmaniš rekao je da se vlada nada da će njen zahtev biti odbijen i podsetio da je vlada Avganistana potrošila milijarde u nastojanjima da ojača bezbednosne snage.

"Kada se službenik žali na nebezbednost i plaši se, šta bi trebalo obični ljudi da rade. Ona je našla opravdanje za sebe, ali imamo stotine obrazovanih žena i aktivistkinja civilnih organizacija koje rade u zemlji i ne žale se na bezbednost", rekao je on.

