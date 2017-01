(VIDEO) TRAŽE POMILOVANJE: Balon sa Snoudenovim likom leteo nad Parizom

">January 13, 2017

Balon je pušten iznad replike Kipa slobode u centru Pariza, a kod spomenika je istaknut transparent "Sloboda za Snoudena".

"Nedelju dana je ostalo do isteka mandata Baraka Obame. Pokrenuli smo kampanju u celom svetu da bismo od njega tražili da pomiluje Snoudena pre nego što ode", rekao je Nikola Kramejer iz AI. On je najavio da će u tom cilju AI Beloj kući danas predati peticiju sa više od miliona potpisa prikupljenih u 120 zemalja.

#PardonSnowden at the Statue of Liberty...in Paris. Join @Amnesty supporters worldwide in tweeting @POTUS to pardon @Snowden today pic.twitter.com/Nmf9Gity18