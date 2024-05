CRVENA ZVEZDA SE OGLASILA: Deca do 14 godina besplatno na meč protiv TSC-a!

Fudbaleri Crvene zvezde u četvrtak 2. maja od 19 časova igraju meč protiv TSC-a na Marakani, a ulaz će biti besplatan za decu uzrasta do 14 godina.

Ovim povodom oglasili su se i ljudi iz kluba sa Marakane te su istakli sledeće:

- Fudbalski klub Crvena zvezda nastavlja akciju i obaveštava da će kapije istoka Marakane biti otvorene za decu uzrasta do 14 godina. Meč je na programu u četvrtak, 2. maja od 19 časova. Mališani će u pratnji roditelja moći da uđu besplatno na istočnu tribinu i daju vetar u leđa izabranicima Vladana Milojevića u finišu sezone. Odrasla osoba mora da poseduje kartu za predstojeću utakmicu, a ulaznice su u prodaji ONLAJN, dok je prodaja dostupna na blagajnama u utorak (od 10 do 17 sati) i četvrtak (od 12 časova do početka utakmice).

Cene karata su sledeće:

Sever: 400 dinara

Istok: 500 dinara

Zapad: 700 dinara

Tribina “Siniša Mihajlović”: 1400 dinara

