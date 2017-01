ZBOG OVE ZEMLJE BI RUSIJA I AMERIKA MOGLI DA ZARATE: Libija novi uzrok problema!

Informacije o ovom potencijalno eksplozivnom razvoju događaja za Midl Ist Aj otkrio je visoki izvor iz alžirske vojske, koja je i sama uključena u haotičnu situaciju u Libiji.

"Moramo se suočiti s činjenicama. Nećemo zauvek čekati političke stranke u Libiji da postignu dogovor. Libiji treba obnova vladavine zakona u celoj zemlji i snažna vojska koja je sposobna da garantuje bezbednost sve do njenih granica. A s Rusima imamo zajedničku viziju", rekao je navedeni izvor.

LNA kontroliše istočni deo Libije i podržava Predstavnički dom smešten u Tobruku, koji se s Vladom nacionalnog sporazuma u Tripoliju nadmeće za kontrolu nad državom. Ova islamistička vlada osvojila je vlast na izborima 2014. ali su njeni protivnici odbili da priznaju itborni rezultat i uspostavili paralelnu vlast.

Alžirski izvor tvrdi da su Rusi postigli dogovor s generalom Haftarom prilikom njegove posete nosaču aviona Admiral Kuznjecov 11. januara kada je uplovio u libijske teritorijalne vode. Dogovori su se prethodno vodili i kad je Haftar u novembru prošle godine posetio Moskvu.



Uz rusko oružje, municiju, vojna vozila i sofisticiranu opremu za nadzor, Haftar bi mogao ostvariti dominantnu poziciju u rastrganoj zemlji. A Rusija bi zauzvrat povratila uticaj koji je izgubila u Libiji padom Moamera Gadafija, ali otišla još dalje - mogla bi da dobije morsku bazu i stalnu prisutnost u severnoj Africi, koju već godinama priželjkuje.

Moskva je s bivšim libijskim vladarom 2011. potpisala unosni ugovor o prodaji oružja, navodno vredan milijarde dolara, koji zbog građanskog rata i njegovog pada nikada nije realizovan - dosad.

"Biće dublje koordinacije u narednom periodu. Haftar će omogućiti ruski pristup lukama u Libiji i takođe im otvoriti pristup vazdušnim lukama", otkrio je drugi izvor, koji je bio pukovnik u libijskoj vojsci pod Gadafijem.

Moskva ne može legalno da prodaje oružje Haftaru, bar ne direktno, zbog embarga UN-a na prodaju oružja koji je na snazi još od 2011. No, Alžir se nameće kao "prirodno rešenje tog problema", kako kaže izvor, budući da ta zemlja 90% svog oružja uvozi iz Alžira. Deo tog oružja sada bi mogla proslediti Haftaru.

