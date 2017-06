DODIK: Pozvao sam Putina da poseti Banjaluku

BANJALUKA - Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je predsednika Rusije Vladimira Putina pozvao da poseti Banjaluku u jednoj od faza realizacije projekta izgradnje Srpsko-ruskog pravoslavnog centra, koji podrazumeva i izgradnju ruske pravoslavne crkve sa različitim sadržajima.



"Mi smo u fazi da se sa Ruskom pravoslavnom crkvom dogovori projekat i to je preuzeo na sebe vladika banjalučki Jefrem. Želimo da vidimo Putina u Banjaluci povodom otvaranja crkve", rekao je predsjednik Dodik i dodao da se raduje mogućnosti da se to dogodi. On je istakao da je o izgradnji tog centra već ranije razgovarao sa ministrom inostranih poslova Rusije Sergejom Lavrovom, te da je zemljište površine od 6.500 metara kvadratnih već donirano za tu namenu.

foto: AP

Dodik je bio učesnik Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu, a u osvrtu na razgovore koje je tamo imao sa ruskim zvaničnicima i predsednikom Vladimirom Putinom, kaže da je u tim razgovorima tema bila fiskalna stabilnost Reublike Srpske.



"Mi već duže vreme razgovaramo na tu temu. Jedna od ideja je da se putem obveznica koje bi emitovala Republika Srpska prikupi određeni novac i stabilizuje čitav naš sistem. Mi tragamo za načinima kako ćemo to učiniti. Verujemo da to možemo, a o tome smo razgovarali u Rusiji sa kredibilnim ljudima", rekao je predsednik Srpske. Kada je reč o formiranju takozvanih slobodnih zona, koje su najavljene za Srbiju, Dodik je rekao da RS takođe razvija takav koncept.

"Republika Srpska ima problem u činjenici da je u BiH i da ne može suvereno da vlada svojim carinskim režimom i politikom, tako da smo mi u konceptu specijalizovanih ekonomskih zona. Razvijamo nešto u tom pogledu", rekao je Dodik. Prema njegovim rečima, rusko tržište traži određenu robu sa ovog prostora, ali problem Srbije i Republike Srpske jeste što nema dovoljne tražene količine.



Dodik je istakao da je sa Moskvom postignut visok stepen saglasnosti o političkom odnosima u regionu, a da je njen pristup poštovanje međunarodnog prava i međunarodnih ugovora.

"Svako mešanje koje ide ka tome da kreira neke druge procese koji bi navijali za jednu stranu protiv druge u regionu znače novi konflikt, novo usložnjavanje situacije. Kod Rusa toga nema. Oni su, na primer, jedinstveni u pristupu da je Dejtonski mirovni sporazum ne samo stvorio mir nego i novi politički sistem koji treba poštovati, kao i volju ljudi da samo njihov angažman može da dovede do određenih procesa koji bi bili u njihovom interesu", zaključio je Dodik.

(Kurir.rs/Tanjug)

Foto: Marina Lopičić