DODIK PROTIV IZMENA KRIVIČNOG ZAKONA BIH: Bošnjaci hoće tako da jačaju svoje institucije

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik pozvao je danas sve poslanike iz RS u parlamentu BiH da glasaju protiv izmena Krivičnog zakona BiH, kojim je predviđeno kažnjavanje negiranja genocida ili zločina protiv čovečnosti zatvorom od pet do deset godina.

Dodik je za Radio-televiziju RS (RTRS) rekao da je "jasno da Bošnjaci na takav način pokušavaju ojačati institucije BiH i da je strašno da im srpski ministri u tome pomažu".

"Kome nije jasna izdaja koju predstavnici Saveza za promene (SDS-PDP-NDP) vrše tamo u Savetu ministara BiH i zajedničkim institucijama? Ima li nekoga u Banjaluci i Trebinju da mu to nije jasno? Da li nešto treba objašnjavati, da im crtamo još", kazao je on.

Predsednik RS je istakao da o tome govori i sama činjenica da su predstavnici Saveza za promene prisustvovali sastanku kada je odlučeno da se stavi negiranje genocida kao kažnjivo delo.

"To govori o tome da bi vi ovde u udžbenicima mogli da izučavate da su Srbi počinili genocid, da naša deca to uče, što nije tačno, kao ni to da je RS nastala na genocidu", naglasio je Dodik.

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović (SDS) ranije je rekao da je Savet ministara u načelu usvojio tekst izmena i dopuna Krivičnog zakona BiH, ali da će srpski ministri prihvatiti konačan tekst ukoliko budu prihvaćene njihove primedbe koje su "na liniji preporuka Vlade Republike Srpske".

Prema njegovim rečima, ako predložene izmene i dopune Krivičnog zakona BiH ne budu usaglašene u Savetu ministara, odnosno ako ne budu prihvaćene primedbe srpske strane, predloženi zakon može da ide u skupštinsku procedure, ali bez glasova srpskih predstavnika koji će u tom slučaju biti preglasani.

