(VIDEO) UDARIO NA KRST, SAD SE KAJE: Kuku majko, što sam u zatvoru!

Mirzi toliko teško pada boravak u zatvoru u Zenici da se pokajao zbog svih incidenata kao nikada dosad.

"Kad izađem neću više od ljudi tražiti pare. Pokajao sam se. Nema potrebe da od bilo koga tražim pare, i kriminal što se tiče mene je završen. Lepo je kad si ti obučen, kad si sređen, putuješ… Ali, u zatvor. I onda 'kuku, majko, što sam u zatvoru'. Znači, nemojte doći u zatvor. Radi pošteno, budi konobar za 500 – 600 KM, ili radi u perionici. Nemoj da kradeš, nemoj dolaziti u zatvor", naglasio je Hatić.

Hatić je u zatvoru zbog iznude, ali i vandalskog čina kada je srušio pravoslavni krst na Zlatištu iznad Sarajeva.

"Napatio sam se. Znam kako je ovde ljudima, kako pate. Niko nije video koristi od kriminala. Tvrdim jer sam kompetentan da govorim o kriminalu", rekao je Hatić.

Ovaj Sarajlija sa četvoricom je drugova rušio krst u Sarajevu, iskoristivši trenutak kada policija nije obezbeđivala ovaj simbol podsećanja na srpske žrtve.

"To je moja vera. Ja verujem u dragog Alaha, verujem u Boga. Moja vera je islam. I to ne treba tu da stoji", rekao je on pokazajući na mesto gde je stajao krst i na džamiju koja se nalazi u blizini.

Posle nekoliko meseci provedenih u zatvoru, pokajao se, ali...

"Taj moj gest rušenja krsta, doneo mi je samo probleme. Ništa mi lepo nije doneo, što se tiče situacije života. To mi je donelo neku duševnu hranu i opet bih najnormalnije to uradio. Ali eto sada sam u zatvoru. Tu sam gde sam. Pošteno izdržavam svoju kaznu", rekao je on.

Kurir.rs/Fokus.ba/bh-index.com

Foto: Facebook Printscreen

