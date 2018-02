JUNKER U BiH POZVAO NA UJEDINJENJE: Nesuglasice nisu dobre za vaše građane, žao mi je što postoje takve razlike!

Junker, koji je ranije danas primio odgovore na Upitnik EK, rekao je da se Evropska unija temelji na društvu jednakih vrednosti.

"Ovaj izbor koji ste učinili u februaru 2016. je izbor koji je učinila svaka zemlja članica Evropske unije. EU nije sama po sebi bila evidentna, ona je uvek bila izričit izbor. U EU nećete nikad ništa postići ukoliko ne uložite napore. To podrazumeva napore ne samo političara, već i građana", jasan je bio Junker.

Rekao je i da su reforme koje traže građani neophodne kako bi se premostile nesuglasice.

"Nesuglasice nisu dobre za vaše građane. Žao mi je što postoje takve razlike. Vrlo često se na ovaj proces gleda kao na jedan tehnički proces. Reč je o pristupu jednom duhu. Način na koji bismo živeli zajedno", rekao je Junker.

Naveo je da je za to neophodno da se ujedine sve snage u BiH.

"Ovaj vaš izbor je izbor za buduće generacije. Zbog toga se želim obratiti mladosti BiH. Mi želimo da ih uverimo da želimo da sprovedemo sve reforme kako bismo im osigurali bolju budućnost", kazao je Junker.

Prema njegovim rečima, olimpijski duh će se vratiti u Bosnu i Hercegovinu.

"Taj olimpijski duh je veoma bitan evropskom duhu, kako bi osobe različitih kultura, različitih veroispovesti, različitih narodnosti mogle živeti zajedno. EU je jedan projekt pomirenja koji poštuje različitosti", istakao je Junker.

Poručio je i da treba gledati dalje od kulturnih razlika.

"Mislim da treba prestati govoriti o Evropskoj uniji kao o sedinjenim evropskim državama, kao da su to Sjedinjene Američke Države. Ne, mi smo Evropljani. Ja volim biti Luksemburžanin, a volim biti i Evropljanin. Takav patriotizam nema nikakve veze s nacionalizmom. To su evropske vrednosti", rekao je šef EK.

Istakao je da će se uvek boriti protiv ksenofobičnih govora.

"Mir, to je puno više nego kraj neprijateljstava. Mir, to je puno više nego potpist sporazuma. Mir, to je hrabrost kako bismo nadišli stara neprijateljstva i probleme iz prošlosti. U Evropi smo odlučili da organizujemo Evropu temeljem prava. Temelj prava je jači od oružja", naveo je Junker.

Istakao je da Evropska unija nije država, ali da vladavina prava ima svoju punu vrednost.

"Bez borbe protiv korupcije nemamo vladavinu prava. Treba sprovesti reformu pravosudnih institucija. Ustavni sud je utvrdio da postoje problemi, zbog toga je neophodno odmah sprovesti presudu", istakao je Junker.

Prema njegovim rečima, ne možemo izgraditi budućnost ukoliko građani ne budu u središtu političkih delovanja.

"Građanima nisu važni apstraktni pojmovi, ideološke debate. Njima je potrebna pravednost svakodnevnog života, mogućnost zaposlenja i da svi budu pravno jednaki", kazao je.

Dodao je i da treba na svakom mestu graditi etiku kompromisa, jer tako treba graditi budućnost.

"Potrebno je pokrenuti čitav niz reformi. Tako ćete odgovoriti na zahteve vaših građana. Kriminal i korupcija nisu pogodni za strana ulaganja. Trebamo uvesti stabilnost u Evropu, a ne nestabilnost. Zbog toga je neophodno rešiti granične nesuglasice", naveo je Junker uz poruku:"Živela BiH, živela Evropa".

Kurir.rs/ Tanjug

Foto: EPA

Kurir

Autor: Kurir