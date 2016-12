On je poručio da Republika Srpska ne sme da bude objekat onih koji na njoj vežžbaju, kao što to sada radi Ambasada SAD u Sarajevu.

"Mi moramo ponuditi našš projekat. Našš projekat je jača Republika Srpska i izvorni Dejton. Ako toga nema i ako to neko ne žželi, on snosi odgovornost za razgradnju Dejtona", dodao je Dodik za RTRS. On je, je sumirajući 2016. godinu, kazao da je Republika Srpska ostala mirna, posvećena sebi, svom razvoju i realizaciji svojih kratkoročnih i dugoročnih ciljeva.

"Republika Srpska je u godini iza nas imala mnogo izazova, mnogo pritisaka i zahteva. Imala je opstrukcije, ne samo od dela međunarodne zajednice, nego i od jednog dela ljudi koji su dobili manji broj glasova iz Republike Srpske, koji su uššli u organe BiH. Oni su pokuššali da promene bazični odnos, a to je da nadrede organe BiH Republici Srpskoj, što govori o tome da nisu razumeli niti politiku, niti Dejtonski sporazum, niti Ustav", rekao je.

Dodik kaže da je Srpska morala da se suprotstavi svim tim izazovima, da gubi vreme na već ranije dobijene bitke da se stave organi BiH na mesto koje to zaslužžuju, a to znači da nijedan organ na nivou BiH ne možže da odlučuje bez stava vlasti i organa Republike Srpske. Kada je reč o referendumu o Danu Republike Srpske, Dodik kaže da je on izraz volje srpskog naroda.

"Ovde treba primetiti da je uvek zabranjivano da se ta volja iskažže. Ako iššta, referendum znači manifest te volje. Mi se nismo borili ni protiv koga. Mi smo se borili za našše pravo i to pravo smo, naravno, izborili", poručio je Dodik i napomenuo da negativne ocene o referendumu ne stoje i da je narod izaššao da glasa na osnovu svog osećanja potrebe da obezbedi svoju slobodu.

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Tanjug