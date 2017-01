SIBIRSKA ZIMA OD ČETVRTKA: Temperature u BiH padaju i do -30! BiH 13:55, 03.01.2017. 9

Vrlo hladna vazdušna masa sa područja Evroazije doneće nad zapadni deo Balkana izuzetno niske temperature od 14 do čak 19 stepeni niže od prosečnih vrednosti za mesec januar.

Ovaj prodor hladnoće biće jedan od najjačih koji je u Bosni i Hercegovini zabeležen još od čuvene sibirske zime iz februara 2005. godine. Ono što je neobično je da će Bosna i Hercegovina i Srbijom biće najhladniji deo evropskog kontinenta u periodu od 5. do 9. januara.

Studen će biti gotovo ekstremna, ali će srećom kratko trajati. Početak ekstremno hladnog talasa očekuje se u četvrtak, 5. januara kada ćemo doći pod uticaj ciklona u južnom Jadranu koji će zbog svoje blizine doneti manje snežne padavine . Zbog razlika između pritisaka, uspostavit će se gradijent pritisaka i bit će umereno vetrovito u većem delu zemlje. Od četvrtka do petka uveče očekuje se dodatnih 5 do 15 santimetara snega. U petak uveče će nastupiti razvedravanje, a onda slede ekstremni minusi.

U temperaturnom polju, nalazićemo se pod veoma hladnim vazduhom koji će strujati sa severoistoka Evrope. Jačih minusa neće biti pošteđena ni Hercegovina. Iako će već u četvrtak temperature padati do -15 stepeni, a danju jedva prelaziti -7, u noći s četvrtka na petak stiže dodatno zahlađenje sa severa, a temperature padale do čak -22 stepena, a danju čak vrlo lahko ostajale i u dvocifrenom minusu, konkretno na oko -10 ili -11 stepeni. No vrhunac stiže u noći sa petka na subotu kada bi, kako uz razvedravanje, tako i uz sneg na tlu, ionako niske temperature dodatno pale.

U velikom delu BIH u prvim satima subote očekuju se ekstremno niske vrijednosti, pa bi stoga u Sarajevu ona mogla varirati između -22 i -23 stepena, a na planinama taj broj bi mogao lagano skliznuti i ispod -26. Da ne govorimo o Pešterskom platou na kojem se gotovo sigurno može očekivati i do -30 stepeni.

U Hercegovini temperature bi mogle ići i do -12. Iako će subota doneti oštre minuse i temperature do -20, u prvim satima subote na nedelju sa zapada počeće da stiže nešto topliji vazduh koji će do jutra povisiti temperature, i biće znatno toplije, pa se u nedelju ujutro očekuje "vrlo toplih" -9 stepni. Kraj debilih minusa očekuje u ponedjeljak kada bi temperatura tokom dana mogla konačno da dostigne pozitivan predznak.

