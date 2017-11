PODGORICA STRAHUJE OD NJIHOVOG POVRATKA: 20 državljana Crne Gore na ratištima u Siriji i Ukrajini

Zvaničnih podataka o tome koliko se njih vratilo nema, ali su pred crnogorskim institucijama vođena dva postupka protiv Marka Barovića, koji je učestvovao u borbama u Ukrajini, i protiv Hamida Beharovića koji je boravio u Siriji.

U Crnoj Gori je od 2015. učešće na stranim ratištima krivično delo. Kaznom zatvora od dve do 10 godina kažnjava se vrbovanje, regrutovanje, priprema, organizovanje, rukovođenje, prevoz ili organizacija prevoza, kao i obučavanje pojedinaca i grupa ljudi koji imaju nameru da se pridrže ili da učestvuju u stranim oružanim Formacija van Crne Gore.

Kazna zatvora od šest meseci do pet godina predviđena je i za one koji otputuju radi pridruživanja ili učestvovanja. Kazna od jedne do osam godina propisana je za one koji neposredno ili preko trećeg lica finansiraju ove aktivnosti, a oni koji javno prozivaju druge da izvrše ovo krivično delo biće osuđeni na šest meseci do pet godina robije.

