PUŠAČIMA SE CRNO PIŠE: Zabranjuje se pušenje na javnom mestu, čekaju vas drakonske kazne!

do kraja novi zakon u crnoj gori

PODGORICA - Predlogom novog zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda, koji bi trebalo da bude gotov do kraja godine, predviđen je niz novih zabrana i kazni.

Tako je, na primjer, kazna od 30 do 1.000 evra predviđena za pušenje na javnom ili radnom mestu, u apartmanima ili sobama koje nisu predviđene za to. Osim kontrole sadržaja, novim zakonom je predviđena je i kontrola prostora u kom je konzumiranje duvanskih proizvoda zabranjeno.

Pušenje u radnom i javnom prostoru biće zabranjeno, kao i izlaganje drugih lica sekundarnom duvanskom dimu. Zabraniće se pušenje duvanskih proizvoda prilikom nastupa u medijima, kao i objavljivanje u štampi fotografija ili crteža lica koja puše”, napominju u Ministarstvu.

Ukoliko se ne poštuje zabrana novčanom kaznom od 500 do 20.000 evra biće kažnjena pravna lica, odgovorno lice u pravnom licu, odgovorno lice u državnom organu. Za organe državne uprave i lokalne samouprave kazne su od 50 do 2.000 evra, a za preduzetnike od 150 do 6.000 evra.

Pored novih zabrana, u Ministarstvu podsjećaju da i dalje važe postojeće, te se tako zabranjuje prodaja duvanskih proizvoda licima mlađim od 18 godina, kao i da oni vrše prodaju duvanskih proizvoda.

