(VIDEO) SINOVI HRVATSKIH GENERALA PUNE CRNE HRONIKE: Tuku Rome, diluju drogu, gaze suparnike kolima, pištoljima malteriraju goste lokala... i niko im ništa ne može!

Na mesec dana završio je u pritvoru 26-godišnji David Kruljac, sin penzionisanog hrvatskog generala Mladena Kruljca, nakon što mu je policija u stanu u Zagrebu pronašla krajnje kompromitirajuću hrpu predmeta.

Skoro pet kila marihuane više, manje, ali pronašli su mu i hrpicu kokaina, digitalnu vagu, uređaj za presovanje i 117.000 evra, kao i 10.500 kuna u gotovini. Mladi Kruljac se pritom branio da je sve što su mu pronašli dobio na čuvanje od tipa državljanina Crne Gore i Srbije, koji mu se predstavio kao "Tom Ford".

Zasad nije poznato koliko je mladom Kruljcu bilo uverljivo takvo predstavljanje čoveka koji mu je sve navedeno navodno ostavio na čuvanje, ali je sigurno da će mladićeva budućnost u značajnoj meri zavisiti o tome šta će tužilaštvo zaključiti o hobijima Davida Kruljca na osnovu pronađene hrpe halucinogena i novca u kešu.

Sa zakonom je pre nekoliko godina imao problema i sam Kruljac stariji, i to u krivičnom postupku da je svojevremeno "prekoračio komandna ovlašćenja" naredivši vojsci da uređuje put u privrednoj zoni Sibinja čime je navodno oštetio državu za 10.000 evra.

Od sinova proslavljenih generala koji su, odrastavši u miru počeli da stvaraju probleme, najpoznatiji je Mario Korade, sin pokojnog generala Ivana Korade koji je umro u aprilu 2008. nakon osam dana pokolja nad petoro ljudi u Zagorju i bega pred policijom.

Mario Korade prekršio sudsku zabranu i završio u Remetincu https://t.co/hVefNg6Ou9 pic.twitter.com/74VnFHqfdu — 24sata (@24sata_HR) June 8, 2016

Koradeu je to bila tek kulminacija višegodišnjih problema sa nasiljem i zakonom. Jedna od takvih situacija dogodila se u avgustu 2007, kad su redari u kafiću Mabis u Varaždinu teško pretukli oca i tada 18-godišnjeg sina Korade. Bilo je oko 23.45 kad su otac sa naknadno izmerenih 1,42 promila alkohola u krvi i sin sa 0,31 promilom krenuli u pohod po Pavlinskoj ulici.

Mediji su tada pisali da je razlog bilo što su bili nezadovoljni što obližnji kafići imaju više gostiju nego njihov.

Penzionisani general je pretio gostima kafića sve dok otac i sin nisu naleteli na dvojicu mladića kojima se to činilo kao nepristojan način da im se upropasti večer. General je na to izvukao pištolj, inače ilegalan, ali mladići su bili brži i tako pretukli i generala i sina, da je Ivan Korade mora na operaciju polomljene gornje čeljusti i jagodične kosti. Njegov sin narednih je godina u policijskoj kartoteci završavao i zbog pretnji ljudima oružjem i zbog porodičnog nasilja.

Takođe nimalo po dobru policija pamti i Tomislava Lucića, sina generala Josipa Lucića. Ono što je napravio 2009. bilo je više od puke saobraćajne nesreće. Jedne nedjelje u 3 ujutro u septembru te godine očevim kolima vozeći unazad ispred kluba Salun u Zagrebu, udario je automobilom 25-godišnjeg mladića i lakše ga povredio. Pritom je ispalo da tada 22-godišnju Lucić uopće nije smeo da vozi jer mu je vozačka bila oduzeta na devet meseci.

Ispalo je i to da je ispred Saluna pokušao i da pobegne, ali mu je to uspelo samo do prvog stabla. Verojatni razlog za to bio je, kako je tada pisao Večernji list, to što mu je policija čak osam sati kasnije izmerila 0,42 promila alkohola u krvi, a Večernjak je odnekud iskopao i da se sa mladićem koga je generalov sin lupio automobilom, nešto ranije svađao oko devojke.

Sin generala Lucića u policijsku evidenciju ušao je i nakon jednog izbacivanja iz narodnjačkog zagrebačkog kluba "Fontana" nakon tuče, ali i zbog huliganskog ponašanja podstaknutog rasizmom još iz 2001.

Svi redom tada debelo balavi, mladi Lucić i dvojica sinova generala Mladena Markača, u grupi skinheda brutalno su pretukli jednog dečaka Roma. Kako je bila reč o maloletnicima, javnost nije saznala kakvu meru je sud za maloletnike odredio deci generala.

