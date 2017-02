KOMŠIJSKI VUČJAK UNAKAZIO DEČAKA: Izgrizao ga po licu i vratu, mališa završio sa 100 šavova

Mališu je u Kninu napao komšijski par Reks, čiji je vlasnik Stipan Šarić, a operacija je trajala puna tri sata na splitskom KBC-u. Luku je operisao doktor Njegoslav Bušić, koji je uspeo da mu uspešno sanira povrede na licu, ušima, vratu i potiljku.

"Moj Luka se dobro oporavlja, ima ukupno stotinak šavova. Zahvaljujem se doktoru Bušiću i njegovim kolegama koji su vrhunski odradili svoj posao. Povrede su teške, sigurno će ostati ožiljci, ali moje dete nije ni u jednom trenutku bilo u životnoj opasnosti", rekao je dečakov otac Borislav Milak, koji je sa suprugom svakodnevno uz Lukin bolnički krevet.

Srećan sam što je moje dete živo, dodaje Borislav, ali opet žalostan okolnostima ovog nemilog događaja

"Sve se to dogodilo u vreme prvog sumraka. Vidite, dok sam ga onako krvavoga vozio automobilom u bolnicu, Luka mi je ispričao da ga je Stipan poslao da mu potraži psa, i plačući mi kazao da više nikad neće poslušati tog komšiju. Pas ga je iznenada napao u blizini Stipanove kuće, a vlasnik psa laže sada kada tvrdi da je Reks bio vezan. Tome je svedok moj otac Jovan, koji je svog unuka spasao iz psećih ralja. Jer, da je pas bio vezan, on bi šapama odgurnuo Luku i više ne bi mogao do njega. Odbacujem neke tvrdnje da je ovo bio nesrećan slučaj. Pa, tog psa vlasnik stalno drži odvezanog i luta po našem i okolnim dvorištima, a ljudi beže u kuću. Moj Luka nije se nikad sa njim igrao. Pas je nedavno ugrizao za nogu jednog komšiju, a i za patiku Stipanovu unuku", ispričao je otac dečaka.

Nakon svega što se dogodilo Borislava Milata posebno boli ponašanje njegovog prvog komšije Stipana Šarića.

"Bar da je izrazio žaljenje, ponudio neku pomoć, uputio toplu reč za mog Luku. Ništa od toga. Čak je njegova supruga pogrdnim rečima izvređala moju porodicu i Luku, pripisujući mom detetu krivicu za napad psa", dodao je Milat.

Vlasnik psa je za Slobodnu Dalmaciju izjavio:

"Naravno da mi je žao deteta. Zvao sam njegovog oca nekoliko puta telefonski. Odgovorno tvrdim da je pas bio na lancu i dogodilo se to što se dogodilo", rekao je on.

Branka Gulin, šefica Veterinarske kancelarije u Šibeniku, smatra da je ovaj kninski slučaj splet nesrećnih okolnosti.

"Nadzorom smo utvrdili da je do napada psa, koji je bio na lancu, došlo jer mu je dečak oduzeo hranu, odnosno uzeo mu je kost. Dakle, u ovom slučaju pas je bio direktno izazvan, jer po pravilu psi reaguju kad im uzimaju hranu. Ujedno, taj pas bio je uredno vakcinisan i čipovan, do sada nisu kod njega zabeleženi napadi na ljude, pa nije bio opasan za okolinu. Takođe smo ustanovili da se dečak sa psom u više navrata družio i bio sa njim u prijateljskim odnosima. Ponavljam, napadu je presudilo oduzimanje hrane. U toku je trostruki pregled psa koji je započeo odmah nakon napada i završiće se 12. februara. Za sada nema nikakve zakonske osnove da pas bude uspavan, ukoliko to ne zatraži njegov vlasnik", rekla je Vedrana Gulin.

(Jutarnji.hr)

