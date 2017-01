BOBI JE POLICAJAC, NURA JE BILA IZBEGLICA: Sudbina ih je spojila i već četiri meseca su u braku

KUMANOVO - Situacija, koja nije izgledala ružičasto - ona je bila Iračanka u talasu izbeglica, koje su pokušavale da uđu u Srbiju, a on pripadnik makedonskih policijskih snaga koje su ih u tome sprečavale, izrodila se u romansu okončanu brakom, piše danas francuska agencije AFP.

Nura Arkavazi (20), kurdska mulimanka, i pravoslavni hrišćanin Bobi Dodevski (35) zaljubili su se ubrzo nakon što su se upoznali na blatnjavoj granici početkom marta, a četiri meseca kasnije su se venčali.

Bobi se priseća kišnog dana kada je prvi put video Nuru ni na čijoj zemlji, između dve balkanske zemlje, kada je igrom slučaja bio na dužnosti, jer je zamenio smenu sa kolegom."To je bila sudbina", kaže Dodovski (35) za AFP uz šolju čaja u svom malom stanu u Kumanovu, gde sada srećno živi sa svojom suprugom.

Nura, poreklom iz provincije Dijale na istoku Iraka, ispričala je za francusku agenciju kako su pripadnici Islamske države kidnapovali njenog oca, inženjera, i tražili više hiljada dolara da bi ga vratili.Ona je, zajedno sa svojim bratom, sestrom i roditeljima, napustila Irak početkom 2016. godine i krenula na dugo putovanje ka Nemačkoj.

Nakon što su granicu s Turskom, čamcem su stigli do grčkog ostvra Lezbos, a potom ušli u Makedoniju.Njena porodica nastavila je put ka Nemačkoj, ali Nura je ostala u Makedoniji nakon što ju je pogodila "Kupidonova ljubavna strela".

Foto: Printscreen Facebook

Kada je prvi put srela Bobija, imala je visoku temperaturu i očajnički je čekala da sazna da li će njena porodica preći granicu sa Srbijom.Balkanske zemlje su u to vreme počele da zatvaraju svoje granice za migrante, te je sudbina onih koji prelaze preko Makedonije bila neizvesna.Policajci su je uputili na svog kolegu Bobija jer je on dobro govorio engleski jezik, a on se pobrinuo da ona i njena majka dobiju zdravstvenu pomoć i ćebad.

"Rekao mi je samo da ne brinem i da će sve biti dobro u mom životu", priseća se Nura uz osmeh jer, kako kaže, Bobi nije mogao da prestane da je gleda.Bobi, koji se dva puta razvodio, kaže da je znao da je pronašao nekog posebnog.

"Kada sam video Nuru po prvi put, video sam nešto dobro u njenim očima", rekao je on.Narednih dana, dok su migranti čekali u kampu u Tabanovcima, njih dvoje su provodili sve više vremena zajedno, a on je Nuru i njenu majku vodio na lokalne pijace da kupuju hranu i odeću.

Nuri, koja govori šest jezika i radi u lokalnom Crvenom krstu, svidelo se kako se visoki policajac igrao sa decom migranata, za razliku od nekih njegovih ozbiljnih kolega.Jedne večeri u aprilu, Bobi je pozvao Nuru u restoran, gde ju je zaprosio.Ona je pristala, ali je brinula zbog reakcije svojih roditelja da se uda za nekoga ko nije musliman.

Venčanju Nure i Bobija, koje je održano 13. jula u Kumanovu, prisustvovalo je 120 gostiju, među kojima su bile i njene kolege iz Crvenog krsta.

Nura sada očekuje svoje prvo dete, a Bobi kaže da se nada da će njihova ljubavna priča ohrabriti druge mlade ljude da prevaziđu granice kako bi bili sa onima koje vole.

"Nura i ja želimo da kažemo ljudima da veruju u sebe i ljubav - i u sudbinu", poručio je Bobi.

Autor: Agencija TANJUG