DOĐITE I PODRŽITE ORLOVE: Od sutra počinje prodaja ulaznica za meč Srbija-Vels

Ulaznice za utakmicu fudbalera Srbije i Velsa u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2018. od sutra će se prodavati i na blagajnama stadiona "Rajko Mitić".

Prodaja ulaznica putem interneta počela je još 17. maja, a Fudbalski savez Srbije je danas podsetio da će karte od sutra moći da se kupe i na blagajnama stadiona Crvene zvezde.



Prodaja na blagajni stadiona "Rajko Mitić" trajaće od sutra do 11. juna, a moći će da se kupe svakog dana od 11.00 do 19.00, odnosno do početka utakmice na dan odigravanja.



Jedna osoba može da kupi najviše četiri ulaznice.



Ulaznice za severnu i južnu tribinu koštaju 400 dinara, za bočne delove istočne tribine 800, a za centralni deo te tribine 1.000 dinara. Za karte za bočne delove zapadne tribine potrebno je izdvojiti 1.000, a za centralni deo 1.200 dinara.



Utakmica između Srbije i Velsa igra se 11. juna na stadionu "Rajko Mitić" od 20.45.



Reprezentacija Srbije je, posle pet odigranih kola, na prvom mestu Grupe D sa 11 bodova, koliko ima i drugoplasirana Irska. Vels je na trećem mestu sa sedam osvojenih bodova.

kurir.rs / kurir sport

foto: FSS

