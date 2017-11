VUJADIN KAPITEN: Duletov sin uživa na Marakani

Vujadin Savić igra sezonu života u dresu Crvene zvezde.



Posle sjajnih partija ove jeseni koje su kulminirale odličnom predstavom protiv Arsenala i javnim pohvala od Arsena Vengera, visoki defanzivac konačno je poneo traku kluba koji voli najviše na svetu.



Vujadin Savić bio je kapiten Crvene zvezde na utakmici protiv Radničkog u Nišu (4:0) sve do 70. minuta, kad je u igru ušao Nenad Milijaš.

- Prelep je osećaj imati kapitensku traku u Zvezdinom dresu. Posebna čast za mene! Ali nije prvi put. U prvom mandatu nosio sam traku četiri puta. (smeh) Opet, ovaj trenutak iz Niša ću pamtiti jer mi je najdraži. Tad sam bio gušter, a sada sam već iskusan igrač. Sazreo sam - rekao je Vujadin Savić i dodao:

- Nije mala stvar predvoditi ovakav tim koji beleži fantastične rezultate, i to odmah posle utakmice sa Arsenalom, na kojoj smo se odlično pokazali.



Vujadin Savić kao skroman i lepo vaspitan momak insistira na jednom bitnom detalju kad je reč o kapitenskoj traci Crvene zvezde.

- Kod nas u ekipi se zna red. Tu su Milijaš, Anđelković i Donald kao kapiteni. Iskreno, mi ne gledamo ko nosi traku oko ruke, svi smo podređeni timu i najbitnije nam je da beležimo dobre rezultate.



Odbrana Crvene zvezde je granitna, na 16 utakmica u Superligi primili su samo tri gola.

- Celoj ekipi mnogo znači što imamo sigurnu odbranu. Ne primamo često golove i to podiže samopouzdanje celom timu. Na dosta utakmica naši protivnici ne uspeju čak ni da šutnu u okvir gola, a i kad se to desi, znamo da iza sebe imamo Borjana. On nam odličnim reakcijama uliva sigurnost - poručio je Savić.

ZA KURIR Četvrta zvezdina zvezda o kumčetu

PIŽON NEMA DILEMU: SAVIĆ ZASLUŽIO TRAKU



Vladimir Petrović Pižon uveo je Vujadina Savića u prvi tim sa 19 godina. Zvezdina legenda odlično poznaje snažnog štopera još od malih nogu, jer je njegovo kumče.

- Vujadin je uvek pokazivao talenat. Za njega je otežavajuća okolnost bila to što je sin čuvenog Dušana Savića. Uvek je morao više da se dokazuje od ostalih - rekao je za Kurir Petrović i nastavio:

- Zato je i morao obilaznim putem, preko inostranstva, da gradi ime. Na kraju se izborio, vratio se u Crvenu zvezdu, koju voli najviše na svetu. Ljudi ne znaju da je Vujadin dolazio na utakmice, odlazio na sever i navijao. Voleo bih da ostane kapiten jer je Zvezdino dete, pun ljubavi i emocija prema klubu.



