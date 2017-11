ZVEZDAN TERZIĆ PRIZNAO: Vučić me doveo u Crvenu zvezdu

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić u intervju za Nedeljnik priznao je da je lično predsednik Srbije Aleksandar Vučić 2013. godine insistirao da se on aktivira na Marakani.



Koliko često komunicirate s Vučićem?

- Vučić voli Zvezdu i nas dvojica imamo komunikaciju. On me je doveo u klub, tačnije zvao me 2013. godine u kabinet i rekao: „Terza, ti si jedini čovek koji može da vodi Zvezdu.“ Uvek ću mu biti zahvalan za to što me je doveo. Dešavalo se i da se umorim od svega, kao što je bio slučaj posle Voždovca, kada mi on nije dao da napustim Zvezdu. Davao mi je podršku sve vreme i kada je tribina ustala protiv kompletne uprave, Vučić je insistirao da ostanem, smatrajući da jedino ja mogu da radim ovaj posao - istakao je Terzić za Nedeljnik.

foto: Nebojša Mandić



Dok su zemlju vodili partizanovci, taj klub je dominirao. Sada, u vreme vlasti Aleksandra Vučića, to je slučaj sa Crvenom zvezdom. Da li to ima neke veze?

- Vučić jeste veliki navijač Zvezde i to ne krije, ali nisam primetio, a ne znam da li ste vi primetili, da naš klub ima neke popuste zato što prvi čovek države navija za nju. Ali zato postoje opstrukcije da Crvene zvezda ide ka vrhu. I sve to rade iza leđa Aleksandru Vučiću.



Da li ste onda zahvalili predsedniku Srbije posle plasmana u grupu Lige Evropu?

- Zahvalio sam mu i uvek ću mu zahvaljivati što me je doveo u Zvezdu. Da nije doveo mene, verovatno bi klub išao drugim putem, možda boljim, možda gorim. Ali zato što ide ovim putem zahvalan sam Vučiću - zaključio je Zvezdan Terzić.



Preskočio stepenice

KOKEZA NEMA OSEĆAJ ZA FUDBAL



Koliki je problem što je Slaviša Kokeza ušao u fudbal praktično kao politički funkcioner?

- On nema osećaj za fudbal, niti za ozbiljan sistem. Kokeza je preskočio mnoge stvari. Svi smo nekada bili mali, ali smo imali put, išli smo u vrtić, osnovnu školu, srednju, fakultet, pa nešto prošli u životu. Nije sramota biti mali, ali sramota je krenuti iz vrtića na fakultet - poručio je Terzić.

Kurir / S. R.

Foto: Nebojša Mandić, Namanja Pančić

Autor: Foto: Nebojša Mandić , Foto: Nemanja Pančić