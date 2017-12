ENGLESKA NA NOGAMA Junajted dočekuje gradskog rivala: Sitiju frka od Matića!

PRED VELIKI DERBI Mančestera ceo svet postavlja pitanja da li Junajted ima snage i kvaliteta da zaustavi Sitijevu mašinu i može li Žoze Murinjo da nadmudri svog velikog rivala Pepa Gvardiolu!



Dok Španac veruje da aduti njegove ekipa moraju biti visina i fizičke predispozicije igrača, Portugalac odgovara na svoj način:

- Mislim da će Kompaniju biti lako da se nosi s Matom u vazduhu - nasmejao se Murinjo svojoj replici.

Kod „crvenih đavola“ zbog povreda će odsustvovati Pogba, Baji i Kerik, dok će se odluka o nastupu Felainija doneti pred sam početak meča.

- Nemanja Matić će igrati, iako je povređen, Ibrahimović i Džons su spremni, za Felainija ćemo saznati pred meč.



Upitan da prokomentariše atmosferu u gradu pred derbi, Posebni je opet odgovorio u svom stilu:

- Ne osećam atmosferu, živim odvojen od zajednice, pomalo izolovan. Sve se svodi na odlazak u klupski kamp, hotel, utakmica, pa nazad kući. Naravno, znam da je ljudima u gradu mnogo važno ko će pobediti.

Pep Gvardiola poslednjih dana nosi žutu traku na grudima u znak podrške katalonskim političarima koji su uhapšeni. Murinjo nije siguran da Katalonac na to ima pravo:

- Poznajem Pepa mnogo godina i mislim da znam šta oseća prema svojoj zemlji. Što se fudbala tiče, ne znam šta kažu pravila. Ako pravila dozvoljavaju da radi to, on je slobodan građanin i neka čini šta želi, ali ja to ne bih dozvolio, to je moje mišljenje - rekao je Murinjo.



