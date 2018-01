HIT SEZONE SUPERLIGE UPALIO MOTORE: Spartak ne menja kurs

Spartak će u Subotici boraviti do 22. januara i do tada će odigrati dve prijateljske utakmice, a nakon toga se seli u Antaliju gde ostaje do 4. februara.

Na prozivci su bili Miloš Ostojić, Bojan Jović, Ivan Dokić, Arandjel Stojković, David Dundjerski, Boško Gajić, Vojislav Stanaćev, Stefan Hajdin, Andrija Vukčević, Filip Jović, Nemanja Ćalasan, Bojan Bjelobrk, Nemanja Tekijaški, Aleksandar Radovanović, Dejan Kerkez, Dimitrije Tomović, Ensar Brunčević, Luka Djurović Luka, Marko Pantić, Branimir Jočić, Vladimir Torbica, Nemanja Glavčić, Milivoj Krmar, Noburu Šimura, Predrag Medić, Djordje Ivanović, Ivan Tomac, Nemanja Matijević, Vanja Zvekanov, Jovan Lazić, Sava Petrov, Mile Savković, Nemanja Nikolić, Bojan Čečarić, Ognjen Djuričin, Bogdan Stamenković, Milan Đokić, Igor Antunić, Milan Lučić, Luka Pavlović, Stefan Šormaz i Luka Bijelović.

Fudbaleri Spartaka će tokom priprema odigrati sedam prijateljskih utakmica.

"Važno je da nastavimo sa kursom koji smo radili u proteklih šest meseci koji je postao karakterističan za Spartak. Pružanje šanse mladim igračima, da probamo na svakoj utakmici da igramo na pobedu, ali da ostanemo skromni razmišljamo korak po korak da svaki dan budemo što bolji. Na svakom treningu da se pripremamo za narednu utakmicu a na svakoj utakmici da budemo što bolji. Ako se tako budemo ponašali mislim da je lepo vreme ispred nas", istakao je trener Aleksandar Veselinović.

Spartak je prvi deo sezone završio na trećem mestu na tabeli Super lige Srbije sa 40 bodova, iza Crvene zvezde i Partizana.

