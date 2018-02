(KURIR TV) CRNO-BELI NEMOĆNI U PLZENJU: Partizan izgubio od Viktorije i završio evropsku odiseju

Od specijalnog izveštača Kurira iz Plzenja - Dejana Ignjatovića

Posle 1:1 u Beogradu, crno-beli su imali imperativ postizanja gola u Češkoj, ali za 90 minuta igre nisu bili ni blizu tog cilja. Bezidejni i jalovi bili su napadi ekipe Miroslava Đukića, koja se nije trgla čak ni u poslednjim trenucima kada nije više imala šta da izgubi.



Golman Vladimir Stojković je u uvodu meča dva puta spasao Partizan, posle udaraca Horžave i Kopica iz izglednih prilika u 11. i 12. minutu, dok je sredinom prvog poluvremena Kolarž pucao preko gola, kada se našao u šansi. A šta je Reznik, strelac gola u Beogradu, promašio u 52. minutu, dugo će se prepričavati - gotovo prazan gol sa dva metra!



Međutim, svi ti promašaji nisu zaboleli domaćine, jer je u 67. minutu Mihael Krmenčić zatresao mrežu. Primio je loptu pored Ostojića i sa desetak metara iskosa precizno šutirao. Lopta je prošla ispod ruke Stojkovića.



I u poslednjoj četvrtini utakmice crno-beli su bili nemoćni. Nisu imali rešenje za agresivnu odbranu Viktorije, pa kada se podvuče crta, nisu stvorili nijednu šansu na "Dosan areni"! Dovoljno je reći da je najopasniji bio pokušaj rezerviste Sejdube Sume u finišu, kada je sa 17 metara šutirao preko gola.

S toga, zasluženo su eliminisani.

Na kraju, u 95. minutu Čermak je krunisao kontru Viktorije kada je Stojković izleteo do polovine terena i postavio konačan rezultat 2:0.

I na kraju, podatak koji sve govori. Fudbaleri Partizana za ceo meč napravili su tri prekršaja! Prvi u 67. minutu, neposredno pre nego što im je Krmenčik zatresao mrežu. Domaći igrači načinili su 22 faula!



Partizan je u Plzenju imao podršku više od 1.000 navijača.

Posle istorijskog uspeha "večitih rivala", koji su prvi put zajedno dočekali proleće u Evrope, i Crvena zvezda i Partizan su evropski put završili na prvoj prepreci u 2018. godini.

TOK MEČA:

KRAJ - 2:0!

90+5. minut - GOOOLLLL - 2:0 - ČERMAK! Stojković je izleteo skoro do polovine terena, što je domaćin iskoristio, Petržela je prošao po desnoj strani i uposlio Čermaka pred praznim golom.

83. minut - Najopasnija pretnja Partizana. Suma je na 17 metara primio loptu na grudi, a onda opalio volej - preko gola.

78. minut - Druga izmena kod Partizana, Suma je zamenio Jankovića.

74. minut - Korner je izveo Kopic, a Hejda, iako usamljen, neprecizno je šutirao glavom.

73. minut - Prvi žuti karton na meču - dobio ga je Pantić, jer je pokušao da podigne protivničkog igrača sa zemlje.

72. minut - Petržela umesto Zemana, to je prva izmena kod domaćina.

71. minut - Tošić je izveo prekid, Urošević loše zahvatio loptu glavom.

67. minut - GOOOLLL - 1:0 - KRMENČIK! Primio je loptu pored Ostojića i sa desetak metara iskosa precizno šutirao. Lopta je prošla ispod ruke Stojkovića.

65. minut - Prva izmena na meču. Đukić pojačava napad, Ožegović je zamenio Jevtovića.

57. minut - Hubnik tuče iz dalje, malo preko gola.

55. minut - Prvi iole opaniji napad Partizana u drugom poluvremenu. Tošić je izbacio Tavambu, koji je centrirao, ali nikog od crno-belih nije bilo u šesnaestercu blizu lopte.

52. minut - NEMOGUĆE ŠTA JE PROMAŠIO REZNIK! Zeman je centrirao, lopta je preskočila Miletića i Ostojića, a strelac za Plzenj u Beogradu je sa dva metra poslao loptu pored gola!

49. minut - Još jedan šut Pantića iz daljine, ovaj put preko gola.

46. minut - Počelo je drugo poluvreme, izmena nije bilo.

KRAJ PRVOG POLUVREMENA - 0:0!

25. minut - ŠANSA za VIKTORIJU! Posle kornera sa leve strane domaći igrači su dobili još jedan skok duel, lopta je pala na volej Kolaržu, koji je sa sedam metara pucao preko gola.

23. minut - Stojković je ponovo siguran, ovaj put posle udarca Kopica.

22. minut - Prva pretnja Partizana! Pantić je šutirao sa 20-ak metara, a golman Hruška je imao problema da ukroti loptu.

18. minut - Jevtović je oprobao udarac iz daljine, ali slabo.

17. minut - Još jednom su domaći dobili skok duel pred golom Partizana, ali ovaj put pokušaj Krmenčika nije bio opasan.

12. minut - ŠANSA za VIKTORIJU! Još jedna opasnost po gol Partizana i ponovo je Stojković sjajan, posle udarca Kopica glavom iz blizine.

11. minut - ŠANSA za VIKTORIJU! Ostojić je pogrešio, posle čega se u prilici našao Horžava, ali je Stojković odbranio.

GRMLJAVINA GROBARA!

9. minut - Pantić, koji danas ima ofanzivniju ulogu nego do sad ovog proleća, imao je odličnu ideju da Jankovića "spoji" s golom, ali je lopta ipak bila prejaka...

7. minut - U uvodu nijedan od rivala ne rizikuje, lopta se kreće između dva šesnaesterca.

3. minut - Temperatura je minus dva stepena Celzijusa.

1. minut - Utakmica je počela...

SASTAVI:

Trener Miroslav Đukić uvrstio je u tim kapitena Miroslava Vulićevića, koji se očigledno oporavio od povrede u Lučanima.

VIKTORIJA: Hruška - Ržeznik, Hejda, Hubnik, Limberski - Horžava, Hrošovski - Kopic, Kolaž, Zeman - Krmenčik.



PARTIZAN: Stojković - Vulićević, N. R. Miletić, Ostojić, Urošević - Zdjelar, Jevtović - Janković, Pantić, Tošić - Tavamba.

Na tribinama "Dosan arene" trenutno je oko 8.000 gledalaca.

Zagrevanje crno-belih

Dve frakcije navijača Partizana na različitim tribinama

Grobari grme: "Kosovo je srce Srbije"

Bakljada navijača Partizan u Plzenju!

Grobari marširali kroz Plzenj praćeni jakim policijskim snagama!

Delibašić diže adrenalin crno-belima

Nekadašnji napadač Partizana, a sada pomoćnik Miroslava Đukića, Andrija Delibašić na Tviteru je podelio poruku podrške igračima koji će uskoro izaći na megdan Viktoriji. Njegove reči dižu adrenalin...

Baš zato što ste iz nemogućih situacija izlazili kao pobjednici, ostaćete upamćeni, to je već sada jasno, kao generacija pobjednika, generacija za ponos i priču, za mjesto u velikoj istoriji najvećeg kluba na ovim prostorima.Samo nas UČINITE PONOSNIM jos jednom,a znam da hocete pic.twitter.com/MyDOcOcj2g — Andrija Delibasic (@delibasic2323) February 22, 2018

Kladioničari potcenjuju Partizan

Svetske, pa i domaće kladionice daju Viktoriji ulogu velikog favorita. Kvote na pobedu domaćina kreću se od 1.70 do 1.75, na nerešen ishod od 3.60 do 3.85, a na trijumf Partizana čak od 4.50 do 5.00.

Đukić: Na pobedu!

"Svi smo svesni važnosti i težine utakmice. Videli smo i u prvih 90 minuta da nas očekuje težak protivnik... Svesni smo, takođe, da ne možemo da kalkulišemo, treba nam gol i moraćemo od prvog momenta da idemo na pobedu. I Plzenj kod kuće ne zna da kalkuliše, tako da nas sigurno očekuje zanimljiva utakmica", rekao je trener Partizana Miroslav Đukić.

Danac Kelet na centru

Utakmicu u Plzenju sudiće danski arbitar Jakob Kelet (37).

Pomoćne sudije biće Hajn Sorensen i Lars Humelgord, dok će četvrti sudija biti Briksen Kristijan.

Ovo će Dancu biti prvi put da sudi nekom srpskom klubu, a zanimljivo je takođe da nikada nije delio pravdu nijednoj selekciji Srbije.

Kelet je sudija koji je već nekolko puta sudio mečeve Lige Evrope, ali i neke kvalifikacione za Ligu šampiona.

Partizanova istorija posle 1:1 u prvom meču

Partizan je tokom istorije 11 puta igrao 1:1 u prvim utakmicama evro kupova, a sedam puta je uspeo da prođe dalje.

Crno-beli su pet puta prve mečeve na domaćem terenu završavali tim rezultatom, a u revanšu su bili uspešni dva puta, protiv Đurgardena i Žiline, dok uspeha nisu imali protiv Nanta, Porta i CSKA.

sezona takmičenje – faza protivnik rezultati

1961/62 Kup šampiona 1. kolo SPORTING 1:1 u gostima, 2:0 kod kuće

1985/86 Kup UEFA 2. kolo NANT 1:1 kod kuće, 0:4 u gostima

2000/01 Kup UEFA 1. kolo PORTO 1:1 kod kuće, 0:1 u gostima

2002/03 kvalifikacije za Ligu šampiona HAMARBI 1:1 u gostima, 4:0 kod kuće

2003/04 kvalifikacije za Ligu šampiona ĐURGARDEN 1:1 kod kuće, 2:2 u gostima

2004/05 osmina finala Kupa UEFA CSKA MOSKVA 1:1 kod kuće, 0:2 u gostima

2008/09 kvalifikacije za Ligu šampiona INTER BAKU 1:1 u gostima, 2:0 kod kuće

2009/10 plej-of za Ligu Evrope ŽILINA 1:1 kod kuće, 2:0 u gostima

2011/12 plej-of za Ligu Evrope ŠAMROK 1:1 u gostima, 1:2 kod kuće

2013/14 kvalifikacije za Ligu šampiona ŠIRAK 1:1 u gostima, 2:0 kod kuće

2015/16 kvalifikacije za Ligu šampiona STEAUA 1:1 u gostima, 4:2 kod kuće

2017/18 šesnaestina finala Lige Evrope VIKTORIJA PLZENJ 0:0 kod kuće, ? u gostima

Trening na "minus" šest, Vulićević radio sa ekipom

Fudbaleri Partizana odradili su u sredu uveče trening na "Dosan areni" u Plzenju na minus šest stepeni Celzijusa.

Kapiten Miroslav Vulićević, čija povreda predstavlja najveću muku za trenera Miroslava Đukića, radio je sa ekipom.

Crno-beli se namučili u Lučanima, Viktorija remizirala sa Sigmom

Partizan je između dva meča sa Viktorijom odigrao prolećnu premijeru u Superligi i silno se namučio u Lučanima. Napravio je preokret golom Jevtovića u 86. i autogolom Šatare u 89. i to tek kada Mladost ostala sa dva igrača manje.

I Viktorija je počela drugi deo prvenstva Češke, na gostovanju drugoplasiranoj Sigmi Olomuc odigrala je bez golova i zadržala 14 bodova prednosti.

Viktorija u Beogradu dala gol iz ofsajda

Partizan i Viktorija su u Humskoj igrali 1:1. Crno-beli su poveli golom Tavambe u 58. minutu, a gosti su izjednačili preko Reznika u 81. Međutim, Plzenj je gol dao iz ofsajda, ali je ipak priznat. Posle centaršuta sa desne strane, Krmenčik, koji je bio u nedozvoljenoj poziciji, glavom je vratio loptu na peterac, odakle ju je Reznik poslao u mrežu.

