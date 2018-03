(VIDEO) FUDBALSKA PRIČA ZA BESTSELERE: Viđen je kao Ronaldov naslednik, Murinjo ga je oterao kao psa, a sada igra u životnoj formi i na pragu je Real Madrida

Pre godinu dana oteran je iz Mančester Junajteda kao ''višak'' nakon dolaska Portugalca Žozea Murinja, a francuski klub je odmah iskoristio priliku da ga angažuje.

Kada su mnogi mislili da će mu karijera krenuti silaznom putanjom, desio se veliki preokret.

Memfis igra trenutno jednu od najboljih sezona u svojoj karijeri, i prema njegovim rečima spreman je za prelazak u Real Madrid.

Bez obzira na to što se danima spekuliše da bi mogao karijeru da nastavi u Milanu, Depaj sebe vidi samo u španskoj ligi u dresu velikana iz Madrida.

“Verujem da ću jednog dana igrati u Real Madridu. To je moj cilj. Bog to najbolje zna, on će mi pomoći da ostvarim san”, rekao je ovaj 24-godišnji fudbaler.

Čelnici sa ''San Sira'' nude čak 30 miliona za njegov prelazak, dok nema sumnje da bi u redove ''kraljeva'' prešao i za mnogo manje. Uprava španskog velika ozbiljno razmatra o ovom pojačanju za vreme letnje pijace.

Depaj je u dresu Lavova odigrao 59 mečeva i zabio 17 golova uz 18 asistencija. U karijeri je, osim Junajteda, još je nosio dres PSV-a.

Kurir sport

Foto: EPA/SEBASTIEN NOGIER

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

KURIR SPORT: Ove brojke ne lažu. Evo ko je bolji - Ronaldo ili Mesi

Kurir

Autor: Kurir