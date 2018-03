BRUKA I SRAMOTA! ISPAD KAKAV SLOVENIJA NE PAMTI: Zlatko Zahovič šokirao region!

Zahovič se pojavio na konferenciji umesto trenera Darka Milaniča, što je navelo novinare da pomisle da je trener smenjen.

"Ne nije smenjen. Ne razmišljamo o smeni", rekao je Zahovič i nastvaio da odgovara na pitanja.

Novinar Dejan Mitrović mu je postavio sasvim obično pitanje:

Na stadionu je bilo svega 1500 ljudi, da li ste razočarani?

Iz nekog razloga Zahoviča je ovo pitanje žestoko naljutilo.

"Ti samo hoćeš da provociraš. Čekaj malo, sine. Koliko imas godina? Nedavno si imao porodičnu tragediju, mislio sam da će te to nečemu naučiti, ali očito nije", rekao je Zahovič aludiravši na to da je spomenuti novinar nedavno ostao bez oca.

Nakon ovog ispada čelnika Maribora burno je reagovala javnost u Sloveniji, novinarsko društvo i druge institucije. Usledilo je izvinjenje u vidu saopštenja, a novinar je i dalje u šoku.

"Mislim da sam profesionalno obavio svoj posao, postavio sam normalno pitanje. Tragedija koja mi se dogodila teško me je pogodila, nikad to neću zaboraviti pa mi je ovo bilo prilično bolno. Ne znam kakve veze konferencija za medije na temu fudbala ima s tim i zbog čega je Zahovič to spominjao. Još sam u šoku", rekao je Mitrović.

