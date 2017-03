BLOG UŽIVO, VIDEO Dangubić: Javor je verovatno doneo ispravnu odluku

BEOGRAD - Dobrodošli na Kurir sport! Pratite najnovije vesti iz sveta sporta na jednom mestu.





08:53 - Denver pobedio Klivlend

Košarkaši Denvera pobedili na svom terenu šampiona NBA lige Klivlend sa 126:113, uz sjajnu partiju srpskog reprezentativca Nikole Jokića, čime su povećali prednost nad ekipama sa kojima se bore za plej-of. Denver je igrao odlično u napadu, tako da su sedmorica domaćih košarkaša imala dvocifren učinak u postignutim poenima, dok je Jokić bio blizu novog "tripl-dabl" učinka, pošto je meč završio sa 16 poena, 10 skokova i sedam asistencija. Najefikasniji u pobedničkom timu bili su Geri Heris sa 21 poenom i Vil Barton sa 20. Nagetsi su zadržali prvu zvezdu NBA Lebrona Džejmsa na samo 18 poena, a košarkaš Klivlenda bio je jedini igrač u oba tima koji je promašio slobodna bacanja. Rezultati utakmica igranih u noći između srede i četvrtka: Orlando - Šarlot 102:109, Boston - Indijana 109:100, Čikago - Detroit 117:95, Oklahoma - Filadelfija 122:97, Vašington - Atlanta 104:100, Denver - Klivlend 126:113, Sakramento - Milvoki 98:116 i Juta - Njujork 108:101.



08:35 - Dušan Lajović zaustavljen u Majamiju

Srpski teniser Dušan Lajović zaustavljen je na startu Mastersa u Majamiju, pošto je u prvom kolu izgubio od Južnoafrikanca Kevina Andersona 6:2, 7:5. Lajović nije uspeo da ponovi rezultat iz Indijan Velsa kada je stigao do osmine finala, dobrim delom i zbog umora jer je ponovo kroz kvalifikacije morao do glavnog žreba i odigrao je tri meča za 48 sati. Masters u Majamiju igra se za ukupni nagradni fond od 7.669.423 dolara.

08:20 - Dangubić: Javor je verovatno doneo ispravnu odluku

Košarkaš Crvene zvezde Nemanja Dangubić rekao je da je sudija Javor verovatno doneo ispravnu odluku u finišu utakmice sa Olimpijakosom. Zvezda je poražena od Olimpijakosa sa 66:64 posle produžetka, u utakmici 27. kola Evrolige, a odlučujući poen doneo je Jorgos Printezis tri sekunde pre kraja. Napadu je prethodila neobična situacija – posle prodora na dvadesetak sekundi do kraja, Marku Guduriću je ispala lopta, on je uspeo da se snađe, ali je sudija Javor više od minuta gledao ponovljeni snimak. Dosuđena je mrtva lopta, a pošto je strelica pokazala za Olimpijakos, Grci su dobili napad koji je, ispostaviće se, bio odlučujući. "Uticalo je to malo na nas sigurno. Gledali su snimak, ne znam da li je prava odluka, ali ako su gledali snimak, verovatno jeste. To je košarka, odluka je promenjena i oni su dobili napad. Ali, mi smo pre toga imali šanse da privedemo meč kraju", rekao je Dangubić. On je istakao da ne zna da li će teži oporavak biti fizički ili psihički nakon večerašnje utakmice. "Ne znam koji oporavak će biti teži. Pokušaćemo sve da uradimo da se oporavimo. Fizički je jako teško nakon iscrpljujuće utakmice. Težak poraz, ostaje žal posle ovako kvalitetne utakmice gde smo izgubili u poslednjim sekundama. Moramo dalje, igramo za dva dana. Nama jako bitna utakmica sledi", dodao je.



