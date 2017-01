BLOG UŽIVO, VIDEO: Moja uveren u pobedu Nadala

BEOGRAD - Dobrodošli na Kurir sport! Pratite najnovije vesti iz sveta sporta na jednom mestu.





08:36 - Jokić blistao u pobedi Denvera pa se povredio

Srpski košarkaš Nikola Jokić ponovo je prošle noći predvodio Denver do pobede u NBA ligi, ali je u finišu utakmice protiv Finiksa povredio kuk. Denver je na svom terenu pobedio Finiks sa 127:120, a Jokić je za 36 minuta na terenu postigao 29 poena i upisao 14 skokova, osam asistencija, dve blokade i jednu ukradenu loptu. Denver je noćas upisao šestu pobedu u poslednjih osam utakmica, a pored Jokića istakao se i Danilo Galinari koji je ubacio 23 poena. U redovima Finiksa najbolji je bio Erik Bledso sa 28 poena. Košarkaši Indijane su slavili protiv Minesote sa 109:103 i tako prekinuli niz od tri uzastopna poraza. Rasel Vestbruk je prošle noći postigao 45 poena i predvodio je Oklahomu do pobede protiv Dalasa sa 109:98. Košarkaši Jute su slavili protiv Los Andjeles lejkersa sa 96:88. Gordon Hejvord je bio najbolji u pobedničkom timu sa 24 poena, dok se u Lejkersima istakao Lu Vilijams sa 20 poena.



08:15 - Lazić: Nismo očekivali ovakvu seriju pobeda

Košarkaš Crvene zvezde Branko Lazić rekao je da ekipa nije očekivala da će ostvariti sedam uzastopnih pobeda u Evroligi i dodao da je najbitnije da su crveno-beli ciklus od pet utakmica za 11 dana završili pobedom protiv Panatinaikosa. "Niz stvarno deluje nerealno. Nismo očekivali da ćemo napraviti ovakav niz, a čak smo i lako dolazili do pobeda. Sinoć je bila teška utakmica zbog putovanja i svega što smo prošli. Najbitnije je da smo izvukli iz sebe maksmimum i ovaj ciklus završili na najbolji način", rekao je Lazi' u svlačionici posle utakmice. Košarkaši Zvezde pobedili su juče uveče u Beogradu Panatinakos sa 72:66 u 20. kolu Evrolige i tako ostvarili sedmi uzastopni trijumf u najjačem evropskom takmičenju. Lazić, medjutim, nije želeo da prognozira dokle će trajati serija pobeda. "Saznaćete do kad traje niz - kada budemo izgubili. Nas sada čeka dan odmora, pa se spremamo da nastavimo niz uspeha, čeka nas Mornar. Moramo da razmišljamo tako, ne možemo da mislimo o nekoliko meseci u napred. Tako se ponašamo od početka sezone, idemo od utakmice do utakmice i baš zato smo i napravili ovaj niz uspeha, jer nismo razmišljali o Top 8 ili nečem drugom, već o svakom narednom izazovu", rekao je jedan od ključnih Zvezdinih igrača u odbrani.



07:45 - Moja uveren u pobedu Nadala

Trener Rafaela Nadala Karlos Moja rekao je da je njegov pulen blizu nivoa na kojem je bio pre nekoliko godina, ali da to ne znači siguran trijumf u polufinalu. Nadal će se boriti za finale Australijan opena sa Grigorom Dimitrovim iz Bugarske. "Da biste došli do polufinala morate da patite, igrate dobro i budete hrabri u teškim situacijama. To je nešto što svako ko želi da pobedi mora da radi. Sada je ostao samo jedan protivnik u situaciji do koje smo želeli da stignemo", rekao je Moja. On je istakao da je Nadal spreman i da je to dokazao u dosadašnjem toku turnira. "Ne postoji ali, tokom turnira ćete imati uspone i padove jer je ovo bitka u kojoj najjači opstaju. Rafa je bio bolji u svakom meču koji je igrao – bilo je trenutaka kada je morao da bude hrabar kako bi preokrenuo i to je činio. Draže mi je što je do ovde stigao na način na koji jeste, a ne da je svaki meč dobijao sap o 3-0".



Autor: Kurir sport,Agencije