BOŽOVIĆ OPET BLISTAO: Trener Zvezde o bokseru Donaldu, duhovitom Renduliću, poštenim Nišlijama...

"Ne znam da li je svima derbi u mislima. Idemo redom, najvažnije je da pobedimo Bačku. Svaka utakmica je važna", rekao je Božović na konferenciji za novinare.



Zvezda će u subotu gostovati Bačkoj, u prvoj utakmici 23. kola Super lige Srbije, a potom joj sledeće nedelje sledi duel sa Partizanom.



Upitan da li će odmoriti nekoga pred "večiti" derbi, Božović je odgovorio uz osmeh:



"Od čega da ih odmorim? Odmaraju po čitav dan".



Za razliku od utakmice sa Pazarom u prošlom kolu, Nemanja Milić i Slavoljub Srnić će biti u sastavu, ali Božović nije želeo da otkrije ko će igrati.



Božović je rekao da će Marko Petković igrati, bez obzira na to što mu zbog žutih kartona preti suspenzija.



"On inače ne dobija tako lako žuti karton. Nadam se da neće dobiti. Ako dobije, tražićemo neko drugo rešenje", rekao je Božović.



Zvezda nema problema sa povredjenim igračima, a u kombinaciji će biti i Mičel Donald, koji ima problema sa rukom.



"Nije bokser pa da mu trebaju ruke. Ima poseban zavoj s kojim igra i pripaziće da eventualno ne padne ili nešto. Mislim da je on jedan od najvažnijih u ekipi i bilo bi nam teško da ne igra", rekao je Božović.



Trener crveno-belih je naveo da je Bačka u nezavidnoj situaciji, zbog čega će pružiti maksimum i dati sve od sebe protiv Zvezde.



"Mi smo svakom velika motivacija. Nadam se da će teren biti u redu, da ćemo nastaviti seriju i upisati nova tri boda", rekao je on.



Božović je rekao da je rano govoriti da li trenutni Zvezdin sastav ima kvalitet za Evropu.



"Tek je drugo kolo prolećnog dela i teško je govoriti o tome da li ova ekipa ima taj kvalitet. Čini mi se kao da godinu dana unazad se postavljaju ista pitanja. Imali smo negativno iskustvo. Za Evropu treba mnogo studiozniji rad i infrastruktura da bi nešto moglo da se uradi", rekao je Božović.



Po njegovim rečima, u junu će u Zvezdi biti smena generacija.



"Neki će otići, neki završiti karijeru, moramo da spremamo igrače da mogu da igraju za Crvenu zvezdu. Nemoguće je tražiti da odmah bljesnu, to su veoma retki slučajevi. Pripremamo smenu generacija", rekao je Božović.



Božović je naveo da je napadač Ričmond Boaći ostavio dobar utisak.



"Bilo mu je teško u prvoj utakmici jer je Novi Pazar igrao sa petoricom u zadnjoj liniji, branio se izvanredno. Bočni igrači mu nisu pomagali, izgledao je usamljen. Mislim da je to igrač koji ima kvalitet i koji će pomoći Zvezdi", rekao je Božović.



Zvezdu je napustio štoper Zoran Rendulić, koji je otišao u kazahstanski Ordabaši. Božović je rekao da njegov odlazak neće poremetiti ekipu.



"Imao je ulogu zato što je bio duhovit, uloga mu je bila da nasmejava igrače. On je u godinama. Normalno je da pustimo čoveka koji ima 32 godine i inostrani angažman", rekao je Božović.



Trener je kazao da pored Aleksandra Lukovića i Abrahama Frimponga, Zvezda može na štoperskim pozicijama da računa na Damjana Le Taleka i Uroša Račića.



"Probali smo da dovedemo još jednog, ali je veoma teško. I druge ekipe kubure na toj poziciji, treba da je mlad, lep, besplatan i da može da se proda", kazao je Božović.



On je upitan i za česta saopštenja Radničkog oko transfera Milana Pavkova u Zvezdu.



"Smeta mi to jer znam da su ovi iz Radničkog mnogo pošteni. Kada vas tako pošteni napadaju, onda mora da vam smeta. Oni su primer poštenja", rekao je Božović.



Utakmica izmedju Bačke i Zvezde će se igrati sutra od 13.00 na stadionu u Bačkoj Palanci.

Zvezda nastavlja da se priprema u Termama Čatež



Fudbalski klub Crvena zvezda nastaviće da se priprema u Termama Čatež, sa kojima je potpisan novi ugovor do juna 2019. godine.

Zvezda se u Termama Čatež priprema od 2013. godine, od kada je osvojila dve šampionske titule u Srbiji.Generalni direktor kluba Zvezdan Terzić rekao je da se nada da će se uspesi preneti i na evropska takmičenja.

"Suvišno je govoriti o uslovima, sigurno ne bismo potpisivali novi ugovor da nisu dobri. Pripreme tamo su nam pomogle da osvojimo dve titule, a na putu smo da osvojimo treću. Ostali smo dužni da napravimo iskorak u evropskim okvirima", rekao je Terzić prilikom potpisivanja ugovora.

Direktorka Termi Čatež Alenka Pogačar kazala je da je zbog imena Zvezde ta lokacija postala jedna od najtraženijih za pripreme sportskih klubova.

"Terme Čatež nisu vodeći rizort nego jedna od najtraženijih sportskih destinacija. Sigurna sam da je to baš zbgo legendarnog imena Crvene zvezde, koja je doprinela tome. Ako bi Zvezda ušla u Evropu, svi bismo bili srećni. To vuče promociju i Termi Čatež, tako da svakako navijamo za to", kazala je ona.

Po rečima Pogačar, brojni zainteresovani klubovi, ne samo fudbalski, javljaju se svakodnevno, zbog čega će u Termama Čatež do leta biti izgrađen i treći teren za trening.

Autor: Agencija BETA