NADAL MENJA PROFESIJU: Teniser doveo igrača u Real!

Najbolji španski teniser i četvrti igrač sveta Rafael Nadal ne mora da brine čime će se baviti kada okonča profesionalnu tenisku karijeru.



Naime, Rafa se već okušao u ulozi fudbalskog menadžera, pošto je pomogao mladom Marku Asensiju da postane igrač Reala.

- Igrao sam za Majorku, pričalo se o velikim klubovima, a Nadal je odlučio da se time pozabavi. Pozvao je Florentina Pereza, ubedio ga da me odmah angažuje. Za nekoliko dana je bilo gotovo. Iz Madrida su me obavestili da su se dogovorili sa Majorkom, odmah sam otputovao, proveli su me kroz „Bernabeu“ i potpisao sam ugovor - izjavio je Asensio, koji je u Real stigao u zimu 2014.



Poznato je da je Nadal veliki fan fudbala, kao i „kraljevskog kluba“.



A. V.















Autor: AP,Reuters