NADAL OTKRIO PLANOVE ZA BUDUĆNOST: Želim da budem predsednik REALA!

Nadal je veliki navijač "kraljevskog kluba", a kada god može dolazi na utakmice Reala. Njegov stric Miguel Anhel Nadal igrao je za Barselonu, ali je Rafa veliki pristalica Reala.





"Često se pitam šta ću da radim posle tenisa. Neće da to bude tako brzo, ali... Naravno da bih vodio Real. Ko to ne bi želeo? Ali do toga je dug put... Real je najveći klub na svetu i ja ga volim. Niko ne zna šta može da se dogodi, šta će da donese budućnost. Sada je to nemoguće, jer sam ja još aktivan i ne razmišljam o povlačenju. Real sada ima predsednika Florentina Pereza i mislim da je jako uspešan. Odlični smo prijatelji i mislim da radi pravu stvar sa Realom", rekao je Rafa.

Autor: Kurir sport